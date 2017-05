June 13 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour St Jude Classic at the par-70 course on Sunday in Memphis, Tennessee -13 Daniel Berger (U.S.) 67 64 69 67 -10 Brooks Koepka (U.S.) 70 65 69 66 Steve Stricker (U.S.) 66 71 66 67 Phil Mickelson (U.S.) 70 65 68 67 -9 Dustin Johnson (U.S.) 66 69 73 63 -8 Brian Gay (U.S.) 66 70 70 66 -7 Noh Seung-Yul (Korea) 65 72 67 69 Russell Henley (U.S.) 68 68 70 67 -6 Ken Duke (U.S.) 70 66 70 68 Shawn Stefani (U.S.) 65 71 73 65 Brett Stegmaier (U.S.) 67 69 69 69 -5 Fredrik Jacobson (Sweden) 72 66 70 67 Retief Goosen (South Africa) 67 70 71 67 Boo Weekley (U.S.) 70 69 66 70 Luke Guthrie (U.S.) 68 72 69 66 -4 Michael Kim (U.S.) 69 70 69 68 Harold Varner III (U.S.) 71 69 69 67 -3 Bronson Burgoon (U.S.) 72 66 71 68 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 68 70 69 John Merrick (U.S.) 68 70 67 72 Abraham Ancer (Mexico) 71 68 69 69 Wes Roach (U.S.) 67 70 73 67 Chad Collins (U.S.) 72 66 74 65 D.A. Points (U.S.) 71 68 64 74 Colt Knost (U.S.) 66 71 67 73 -2 Harris English (U.S.) 69 69 67 73 Matt Jones (Australia) 70 69 69 70 Jamie Donaldson (Britain) 66 74 69 69 Charles Howell III (U.S.) 72 69 68 69 David Toms (U.S.) 70 69 68 71 Jon Curran (U.S.) 70 70 68 70 -1 Alex Prugh (U.S.) 70 70 66 73 Johnson Wagner (U.S.) 74 66 68 71 0 Kim Meen-Whee (Korea) 69 72 68 71 Francesco Molinari (Italy) 68 70 70 72 Sam Saunders (U.S.) 69 68 72 71 John Rollins (U.S.) 72 69 69 70 Hudson Swafford (U.S.) 70 66 72 72 Tom Hoge (U.S.) 65 69 74 72 Chad Campbell (U.S.) 68 69 74 69 1 David Hearn (Canada) 71 69 71 70 Rob Oppenheim (U.S.) 72 65 71 73 Steve Wheatcroft (U.S.) 71 69 69 72 Andrew Landry (U.S.) 70 71 70 70 Cameron Percy (Australia) 69 67 75 70 Scott Stallings (U.S.) 67 72 72 70 Vaughn Taylor (U.S.) 68 70 70 73 Ben Crane (U.S.) 68 70 69 74 Charlie Wi (Korea) 70 68 73 70 2 Robert Garrigus (U.S.) 70 69 76 67 Luke List (U.S.) 70 71 71 70 3 Billy Hurley III (U.S.) 69 71 71 72 Miguel Carballo (Argentina) 66 75 75 67 Arjun Atwal (India) 72 68 71 72 Michael Bradley (U.S.) 73 68 70 72 Justin Leonard (U.S.) 67 72 71 73 Will MacKenzie (U.S.) 70 66 73 74 4 Lucas Lee (Brazil) 74 67 73 70 Wesley Bryan (U.S.) 70 66 78 70 Camilo Villegas (Colombia) 73 66 72 73 Eric Axley (U.S.) 69 68 74 73 5 Wes Homan (U.S.) 72 68 77 68 Erik Compton (U.S.) 71 70 73 71 Stuart Appleby (Australia) 68 71 72 74 6 Stewart Cink (U.S.) 75 66 73 72 Henrik Norlander (Sweden) 67 74 76 69 Zachary Blair (U.S.) 70 71 69 76 7 Ryan Palmer (U.S.) 71 68 73 75 Troy Merritt (U.S.) 72 69 70 76 8 Steven Bowditch (Australia) 70 70 76 72 Justin Hicks (U.S.) 69 71 78 70 Carl Pettersson (Sweden) 71 67 76 74 10 Brian Stuard (U.S.) 67 73 75 75