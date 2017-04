Jan 5 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tournament of Champions at the par-73 course on Saturday in Kapalua, Hawaii 133 Zach Johnson (U.S.) 67 66 136 Dustin Johnson (U.S.) 70 66 Jordan Spieth (U.S.) 66 70 Matt Kuchar (U.S.) 68 68 137 Webb Simpson (U.S.) 66 71 Michael Thompson (U.S.) 66 71 138 Ryan Moore (U.S.) 67 71 Kevin Streelman (U.S.) 67 71 139 Jason Dufner (U.S.) 67 72 Brandt Snedeker (U.S.) 70 69 Ken Duke (U.S.) 70 69 140 Adam Scott (Australia) 70 70 141 Gary Woodland (U.S.) 71 70 Chris Kirk (U.S.) 66 75 Harris English (U.S.) 70 71 142 Patrick Reed (U.S.) 70 72 Bae Sang-Moon (South Korea) 69 73 Woody Austin (U.S.) 72 70 143 Martin Laird (Britain) 71 72 144 Scott Brown (U.S.) 71 73 Russell Henley (U.S.) 72 72 Bill Haas (U.S.) 71 73 Billy Horschel (U.S.) 72 72 145 Boo Weekley (U.S.) 71 74 146 D.A. Points (U.S.) 72 74 Jimmy Walker (U.S.) 73 73 Brian Gay (U.S.) 70 76 Jonas Blixt (Sweden) 76 70 147 John Merrick (U.S.) 71 76 155 Derek Ernst (U.S.) 79 76