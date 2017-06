May 1 3 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Players Championship at the par-72 course on Sunday in Ponte Vedra Beach, Florida 275 Matt Kuchar (U.S.) 68 68 69 70 277 Martin Laird (Britain) 65 73 72 67 Zach Johnson (U.S.) 70 66 73 68 Rickie Fowler (U.S.) 72 69 66 70 Ben Curtis (U.S.) 68 71 70 68 279 Luke Donald (Britain) 72 69 72 66 280 Bo Van Pelt (U.S.) 71 70 70 69 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 74 68 70 Kevin Na (U.S.) 67 69 68 76 281 David Toms (U.S.) 69 74 73 65 Carl Pettersson (Sweden) 71 72 69 69 282 Geoff Ogilvy (Australia) 70 73 70 69 Blake Adams (U.S.) 66 73 72 71 Jonathan Byrd (U.S.) 68 70 72 72 283 Bob Estes (U.S.) 73 69 76 65 Peter Hanson (Sweden) 73 71 71 68 Spencer Levin (U.S.) 74 68 72 69 Henrik Stenson (Sweden) 71 71 71 70 Adam Scott (Australia) 68 70 74 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 71 72 71 Martin Kaymer (Germany) 73 69 70 71 David Mathis (U.S.) 72 71 69 71 284 Chris Couch (U.S.) 72 71 71 70 John Huh (U.S.) 75 66 72 71 285 Jim Furyk (U.S.) 72 70 72 71 Pat Perez (U.S.) 69 75 70 71 Bill Haas (U.S.) 68 71 74 72 John Rollins (U.S.) 72 72 69 72 Kevin Stadler (U.S.) 68 71 73 73 Tim Clark (South Africa) 71 70 71 73 Ian Poulter (Britain) 65 76 71 73 Phil Mickelson (U.S.) 71 71 70 73 Charlie Wi (South Korea) 71 67 73 74 Brian Davis (Britain) 68 70 72 75 286 Keegan Bradley (U.S.) 72 70 74 70 Tom Gillis (U.S.) 70 71 73 72 Jimmy Walker (U.S.) 71 70 71 74 Jeff Maggert (U.S.) 70 71 71 74 Johnson Wagner (U.S.) 69 73 69 75 287 J.J. Henry (U.S.) 71 73 74 69 Alvaro Quiros (Spain) 72 72 72 71 Kris Blanks (U.S.) 69 74 72 72 Tiger Woods (U.S.) 74 68 72 73 Bryce Molder (U.S.) 72 72 70 73 288 Marc Leishman (Australia) 73 70 73 72 289 Josh Teater (U.S.) 71 71 76 71 Ryan Moore (U.S.) 69 72 75 73 Ricky Barnes (U.S.) 74 69 72 74 Brian Gay (U.S.) 71 72 71 75 Harrison Frazar (U.S.) 68 76 69 76 290 Justin Rose (Britain) 76 68 75 71 Brian Harman (U.S.) 73 68 76 73 Chris Kirk (U.S.) 71 73 72 74 Michael Thompson (U.S.) 68 71 75 76 Kevin Streelman (U.S.) 72 68 72 78 291 Rod Pampling (Australia) 71 72 78 70 Robert Karlsson (Sweden) 70 74 76 71 Nick Watney (U.S.) 71 70 76 74 Trevor Immelman (South Africa) 72 72 72 75 Sergio Garcia (Spain) 73 71 68 79 292 Robert Allenby (Australia) 72 72 75 73 Lee Westwood (Britain) 71 70 74 77 Kang Sung-Hoon (South Korea) 75 68 72 77 293 Stewart Cink (U.S.) 71 72 78 72 George McNeill (U.S.) 70 73 82 68 Heath Slocum (U.S.) 73 70 78 72 Harris English (U.S.) 70 67 79 77 295 David Hearn (Canada) 69 75 77 74 Jason Dufner (U.S.) 73 71 76 75 296 Graham DeLaet (Canada) 71 73 76 76 Justin Leonard (U.S.) 75 68 74 79 297 Cameron Tringale (U.S.) 73 71 77 76