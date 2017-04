May 3 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Wells Fargo Championship at the par-72 course on Saturday in Charlotte, North Carolina 203 J.B. Holmes (U.S.) 70 67 66 204 Martin Flores (U.S.) 67 68 69 205 Phil Mickelson (U.S.) 67 75 63 206 Kevin Kisner (U.S.) 72 66 68 207 Jason Bohn (U.S.) 73 67 67 Justin Rose (Britain) 69 67 71 208 Martin Kaymer (Germany) 69 69 70 209 Jonathan Byrd (U.S.) 68 71 70 Geoff Ogilvy (Australia) 72 67 70 Michael Thompson (U.S.) 71 69 69 210 Roberto Castro (U.S.) 71 70 69 Zach Johnson (U.S.) 71 70 69 Ernie Els (South Africa) 76 67 67 Jim Furyk (U.S.) 72 69 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 80 62 68 Kevin Na (U.S.) 69 72 69 Angel Cabrera (Argentina) 66 69 75 Mark Wilson (U.S.) 72 72 66 Pat Perez (U.S.) 73 71 66 Charles Howell III (U.S.) 69 71 70 Rory McIlroy (Britain) 69 76 65 211 Gary Woodland (U.S.) 71 72 68 Wes Roach (U.S.) 71 71 69 John Merrick (U.S.) 71 70 70 Robert Streb (U.S.) 71 69 71 Derek Ernst (U.S.) 73 68 70 Webb Simpson (U.S.) 68 73 70 212 Martin Laird (Britain) 69 70 73 Chris Kirk (U.S.) 71 70 71 Ricky Barnes (U.S.) 72 72 68 Shawn Stefani (U.S.) 69 68 75 Kevin Streelman (U.S.) 72 69 71 Scott Langley (U.S.) 70 71 71 Vijay Singh (Fiji) 69 72 71 Danny Lee (New Zealand) 71 71 70 Stewart Cink (U.S.) 68 70 74 Bud Cauley (U.S.) 71 71 70 213 Hideki Matsuyama (Japan) 69 72 72 Mike Weir (Canada) 72 71 70 Kevin Chappell (U.S.) 73 70 70 Rory Sabbatini (South Africa) 74 68 71 Andrew Svoboda (U.S.) 72 72 69 Ben Martin (U.S.) 71 73 69 Brendan Steele (U.S.) 72 72 69 214 Retief Goosen (South Africa) 70 70 74 Scott Brown (U.S.) 71 73 70 Daniel Summerhays (U.S.) 70 72 72 Bae Sang-Moon (South Korea) 72 71 71 Michael Putnam (U.S.) 73 69 72 215 David Hearn (Canada) 70 74 71 Bill Haas (U.S.) 75 70 70 216 Yang Yong-Eun (South Korea) 73 72 71 Jim Herman (U.S.) 76 68 72 Jason Kokrak (U.S.) 75 68 73 Will Wilcox (U.S.) 71 72 73 217 Ryan Moore (U.S.) 70 71 76 Davis Love III (U.S.) 75 68 74 Hunter Mahan (U.S.) 72 73 72 218 Robert Allenby (Australia) 73 72 73 Carl Pettersson (Sweden) 73 71 74 Johnson Wagner (U.S.) 75 70 73 219 Ted Potter Jr. (U.S.) 72 73 74 Justin Hicks (U.S.) 74 71 74 Rickie Fowler (U.S.) 74 71 74 Jim Renner (U.S.) 71 74 74 Heath Slocum (U.S.) 77 68 74 220 Josh Teater (U.S.) 72 73 75 Kyle Stanley (U.S.) 74 71 75 Brian Davis (Britain) 74 71 75 Kevin Tway (U.S.) 73 72 75 221 Bronson La'Cassie (Australia) 71 73 77 Cameron Tringale (U.S.) 74 68 79 222 Brian Harman (U.S.) 70 74 78