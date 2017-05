May 23 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Colonial Invitational at the par-70 course on Saturday in Fort Worth, Texas -11 Kevin Na (U.S.) 64 66 69 -10 Ian Poulter (Britain) 65 67 68 -9 Charley Hoffman (U.S.) 66 69 66 -8 Brandt Snedeker (U.S.) 67 69 66 Chris Kirk (U.S.) 68 69 65 -7 Brian Harman (U.S.) 68 66 69 Kevin Kisner (U.S.) 67 69 67 George McNeill (U.S.) 65 69 69 Rory Sabbatini (South Africa) 67 70 66 -6 Jordan Spieth (U.S.) 64 73 67 Nick Taylor (Canada) 68 68 68 Vijay Singh (Fiji) 69 66 69 Boo Weekley (U.S.) 64 69 71 Adam Scott (Australia) 72 66 66 Adam Hadwin (Canada) 69 66 69 Jerry Kelly (U.S.) 67 70 67 -5 Graham DeLaet (Canada) 70 68 67 Ben Martin (U.S.) 66 71 68 Danny Lee (New Zealand) 66 69 70 Tony Finau (U.S.) 67 72 66 Colt Knost (U.S.) 66 73 66 Shawn Stefani (U.S.) 67 69 69 Marc Leishman (Australia) 66 69 70 -4 Pat Perez (U.S.) 69 69 68 William McGirt (U.S.) 73 66 67 Jason Bohn (U.S.) 69 69 68 Kevin Streelman (U.S.) 71 69 66 Zach Johnson (U.S.) 70 69 67 Fabian Gomez (Argentina) 70 69 67 -3 Ryo Ishikawa (Japan) 64 74 69 Jason Dufner (U.S.) 68 72 67 Patrick Reed (U.S.) 70 69 68 Erik Compton (U.S.) 73 65 69 Robert Streb (U.S.) 71 68 68 Russell Knox (Britain) 71 67 69 Kevin Chappell (U.S.) 71 68 68 Zachary Blair (U.S.) 66 71 70 Daniel Summerhays (U.S.) 68 71 68 Scott Piercy (U.S.) 70 69 68 Scott Pinckney (U.S.) 70 70 67 -2 Yang Gunn (Korea) 67 70 71 Bryce Molder (U.S.) 72 68 68 Scott Brown (U.S.) 70 71 67 Steve Flesch (U.S.) 71 69 68 Luke Guthrie (U.S.) 66 74 68 Steve Stricker (U.S.) 67 70 71 Jon Curran (U.S.) 68 72 68 Brendon Todd (U.S.) 70 67 71 Chesson Hadley (U.S.) 70 71 67 Scott Langley (U.S.) 68 72 68 John Huh (U.S.) 70 68 70 -1 Martin Flores (U.S.) 72 69 68 Jim Herman (U.S.) 71 68 70 Martin Laird (Britain) 69 68 72 Geoff Ogilvy (Australia) 69 70 70 Billy Hurley III (U.S.) 70 70 69 Carlos Ortiz (Mexico) 70 70 69 Hunter Mahan (U.S.) 67 71 71 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 73 68 Cameron Tringale (U.S.) 68 70 71 Paul Casey (Britain) 69 71 69 0 Brian Stuard (U.S.) 71 69 70 Jeff Overton (U.S.) 67 73 70 Lucas Glover (U.S.) 70 71 69 Jimmy Walker (U.S.) 72 66 72 Louis Oosthuizen (South Africa) 71 68 71 David Hearn (Canada) 66 75 69 1 David Lingmerth (Sweden) 71 70 70 Alex Prugh (U.S.) 72 69 70 Ben Crane (U.S.) 66 73 72 Angel Cabrera (Argentina) 70 71 70 Andres Gonzales (U.S.) 68 73 70 Kim Meen-Whee (Korea) 72 68 71