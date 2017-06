May 19 (Infostrada Sports) - Scores from the third round of the Byron Nelson Championship on Saturday in Irving, Texas 202 Jason Dufner (U.S.) 67 66 69 203 J.J. Henry (U.S.) 68 68 67 Jason Day (Australia) 68 68 67 Dicky Pride (U.S.) 66 68 69 204 Vijay Singh (Fiji) 68 70 66 205 Jonas Blixt (Sweden) 68 70 67 Marc Leishman (Australia) 65 69 71 206 Rich Beem (U.S.) 68 70 68 Bob Estes (U.S.) 73 68 65 Joe Durant (U.S.) 70 71 65 Scott Piercy (U.S.) 66 70 70 Keegan Bradley (U.S.) 67 68 71 Matt Kuchar (U.S.) 66 68 72 Pat Perez (U.S.) 67 67 72 Ryan Palmer (U.S.) 64 70 72 207 Jason Bohn (U.S.) 70 70 67 Jimmy Walker (U.S.) 70 68 69 Andres Gonzales (U.S.) 66 72 69 Padraig Harrington (Ireland) 68 69 70 Chad Campbell (U.S.) 68 66 73 208 Phil Mickelson (U.S.) 70 69 69 Shane Bertsch (U.S.) 70 70 68 Graham DeLaet (Canada) 71 68 69 James Driscoll (U.S.) 67 71 70 Greg Owen (Britain) 67 71 70 Billy Mayfair (U.S.) 69 68 71 Ken Duke (U.S.) 69 67 72 209 Ernie Els (South Africa) 70 69 70 Nathan Green (Australia) 68 71 70 John Mallinger (U.S.) 70 70 69 Andres Romero (Argentina) 72 67 70 David Mathis (U.S.) 68 71 70 Robert Garrigus (U.S.) 71 70 68 Roberto Castro (U.S.) 74 67 68 Charles Howell III (U.S.) 68 73 68 John Rollins (U.S.) 71 67 71 D.A. Points (U.S.) 68 69 72 Charley Hoffman (U.S.) 66 69 74 Tim Herron (U.S.) 70 72 67 210 Brandt Jobe (U.S.) 70 69 71 Derek Lamely (U.S.) 69 70 71 Bill Lunde (U.S.) 66 75 69 Boo Weekley (U.S.) 69 68 73 John Merrick (U.S.) 71 70 69 Danny Lee (New Zealand) 71 71 68 211 D.J. Trahan (U.S.) 72 68 71 Todd Hamilton (U.S.) 70 70 71 Gavin Coles (Australia) 71 69 71 Brian Davis (Britain) 73 65 73 Greg Chalmers (Australia) 70 71 70 Hunter Haas (U.S.) 69 73 69 Duffy Waldorf (U.S.) 72 70 69 212 Scott Brown (U.S.) 70 69 73 Ricky Barnes (U.S.) 67 71 74 Kevin Kisner (U.S.) 67 74 71 Gary Woodland (U.S.) 68 70 74 Nick O'Hern (Australia) 70 71 71 Erik Compton (U.S.) 70 71 71 Blake Adams (U.S.) 66 71 75 Noh Seung-Yul (South Korea) 73 69 70 213 Mathew Goggin (Australia) 69 71 73 Chris Couch (U.S.) 68 70 75 Brian Gay (U.S.) 71 71 71 Kyle Reifers (U.S.) 70 72 71 214 Richard Lee (U.S.) 68 72 74 Arjun Atwal (India) 72 69 73 Chris Riley (U.S.) 67 74 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 74 73 Alex Cejka (Germany) 65 73 76 J.J. Killeen (U.S.) 70 72 72 Ryuji Imada (Japan) 67 68 79 (Editing by Peter Rutherford)