July 15 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour John Deere Classic at the par-71 course on Sunday in Silvis, Illinois Zach Johnson wins play-off at the second extra hole 264 Zach Johnson (U.S.) 68 65 66 65 264 Troy Matteson (U.S.) 61 68 66 69 266 Scott Piercy (U.S.) 65 69 67 65 267 John Senden (Australia) 69 64 67 67 268 Luke Guthrie (U.S.) 65 68 71 64 Steve Stricker (U.S.) 65 67 66 70 269 Scott Brown (U.S.) 70 66 66 67 270 Kevin Streelman (U.S.) 68 69 68 65 Lee Janzen (U.S.) 67 65 71 67 Ryan Moore (U.S.) 67 69 66 68 Chris DiMarco (U.S.) 66 67 68 69 Billy Hurley III (U.S.) 68 68 64 70 271 Ben Crane (U.S.) 66 67 73 65 Nick Watney (U.S.) 68 68 69 66 Tommy Gainey (U.S.) 69 66 69 67 K.J. Choi (South Korea) 65 72 67 67 Erik Compton (U.S.) 68 69 66 68 J.J. Henry (U.S.) 67 64 69 71 272 Rory Sabbatini (South Africa) 67 68 72 65 Kyle Stanley (U.S.) 68 69 69 66 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 69 66 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 68 67 69 Gary Christian (Britain) 65 66 70 71 Brian Harman (U.S.) 65 65 69 73 273 Dicky Pride (U.S.) 67 68 73 65 Alex Cejka (Germany) 67 68 71 67 Blake Adams (U.S.) 71 67 68 67 Stuart Appleby (Australia) 66 69 67 71 Robert Garrigus (U.S.) 65 66 71 71 274 Danny Lee (New Zealand) 70 68 70 66 Jeff Overton (U.S.) 69 68 69 68 Jimmy Walker (U.S.) 66 71 68 69 Chris Couch (U.S.) 67 67 70 70 Chris Kirk (U.S.) 68 68 68 70 Bobby Gates (U.S.) 66 68 67 73 275 Roland Thatcher (U.S.) 69 68 72 66 Carl Pettersson (Sweden) 68 69 71 67 Bill Lunde (U.S.) 66 72 70 67 Jerry Kelly (U.S.) 69 69 69 68 Josh Teater (U.S.) 69 69 69 68 Spencer Levin (U.S.) 66 71 69 69 Tom Gillis (U.S.) 66 69 69 71 Chad Campbell (U.S.) 68 70 66 71 Tim Clark (South Africa) 67 68 68 72 276 Kevin Chappell (U.S.) 70 68 73 65 Vaughn Taylor (U.S.) 72 66 70 68 Randall Hutchison (U.S.) 68 68 71 69 Mark Wilson (U.S.) 69 68 69 70 Duffy Waldorf (U.S.) 66 69 69 72 Yang Yong-Eun (South Korea) 68 65 70 73 Ricky Barnes (U.S.) 64 67 71 74 Jeff Maggert (U.S.) 68 62 72 74 Jamie Lovemark (U.S.) 71 66 64 75 277 John Merrick (U.S.) 67 67 70 73 Jonathan Byrd (U.S.) 72 66 66 73 Tommy Biershenk (U.S.) 66 66 71 74 Billy Horschel (U.S.) 70 68 65 74 278 Marco Dawson (U.S.) 70 68 74 66 Hunter Haas (U.S.) 67 69 74 68 Jordan Spieth (U.S.) 70 67 72 69 Chris Riley (U.S.) 68 70 71 69 Martin Flores (U.S.) 67 67 72 72 Camilo Villegas (Colombia) 71 66 69 72 Steve Wheatcroft (U.S.) 67 70 69 72 Matt Every (U.S.) 71 65 68 74 279 Ted Potter Jr. (U.S.) 67 66 74 72 Matt Bettencourt (U.S.) 68 70 69 72 280 Chris Stroud (U.S.) 68 70 70 72 Chez Reavie (U.S.) 67 70 70 73 281 J.J. Killeen (U.S.) 68 68 72 73 Mathias Groenberg (Sweden) 69 69 69 74 282 Bud Cauley (U.S.) 69 69 75 69 283 Scott Dunlap (U.S.) 70 68 68 77 284 Nathan Green (Australia) 67 69 72 76 286 Alexandre Rocha (Brazil) 70 68 73 75 289 Mark Anderson (U.S.) 69 67 73 80 210 WDW Charley Hoffman (U.S.) 68 68 74