Jan 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Sony Open at the par-70 course on Saturday in Honolulu, Hawaii 198 Chris Kirk (U.S.) 64 69 65 199 Harris English (U.S.) 66 66 67 Will Wilcox (U.S.) 69 66 64 200 Jimmy Walker (U.S.) 66 67 67 Jerry Kelly (U.S.) 67 67 66 201 Brian Stuard (U.S.) 65 65 71 Hideto Tanihara (Japan) 66 65 70 Retief Goosen (South Africa) 66 69 66 Robert Allenby (Australia) 68 68 65 Pat Perez (U.S.) 68 67 66 Jeff Overton (U.S.) 68 68 65 Zach Johnson (U.S.) 68 67 66 202 Ryan Palmer (U.S.) 65 70 67 John Peterson (U.S.) 68 69 65 Marc Leishman (Australia) 67 64 71 Brendon Todd (U.S.) 70 66 66 Jason Dufner (U.S.) 67 68 67 203 Bae Sang-Moon (South Korea) 63 70 70 Greg Chalmers (Australia) 68 66 69 Justin Leonard (U.S.) 68 66 69 Chris Stroud (U.S.) 68 65 70 John Daly (U.S.) 66 73 64 Heath Slocum (U.S.) 69 69 65 Jason Kokrak (U.S.) 66 67 70 Matt Every (U.S.) 69 65 69 Hudson Swafford (U.S.) 70 64 69 204 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 69 69 66 Stewart Cink (U.S.) 69 69 66 Boo Weekley (U.S.) 67 67 70 Brian Harman (U.S.) 69 66 69 Ben Martin (U.S.) 67 69 68 Tim Herron (U.S.) 68 70 66 Ryuji Imada (Japan) 67 69 68 Kim Hyung-Sung (South Korea) 70 68 66 Spencer Levin (U.S.) 69 69 66 Adam Scott (Australia) 67 66 71 Kevin Na (U.S.) 70 67 67 Charles Howell III (U.S.) 71 67 66 Matt Kuchar (U.S.) 68 68 68 205 Billy Hurley III (U.S.) 67 69 69 Ricky Barnes (U.S.) 68 69 68 David Hearn (Canada) 68 70 67 Noh Seung-Yul (South Korea) 70 66 69 Tim Wilkinson (New Zealand) 71 67 67 Brice Garnett (U.S.) 67 71 67 Yang Yong-Eun (South Korea) 73 66 66 K.J. Choi (South Korea) 67 69 69 206 Robert Streb (U.S.) 70 69 67 Derek Tolan (U.S.) 70 66 70 Brian Gay (U.S.) 71 68 67 James Hahn (U.S.) 67 68 71 Chad Collins (U.S.) 71 67 68 Michael Putnam (U.S.) 70 68 68 D.A. Points (U.S.) 70 69 67 207 Charlie Beljan (U.S.) 68 70 69 Charlie Wi (South Korea) 69 70 68 John Rollins (U.S.) 69 68 70 John Senden (Australia) 72 67 68 William McGirt (U.S.) 67 72 68 Russell Henley (U.S.) 73 65 69 Mark Wilson (U.S.) 68 68 71 Daniel Summerhays (U.S.) 66 71 70 Steven Bowditch (Australia) 72 66 69 208 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 71 69 Peter Malnati (U.S.) 69 69 70 Justin Hicks (U.S.) 69 69 70 Paul Goydos (U.S.) 74 64 70 Morgan Hoffmann (U.S.) 68 69 71 Scott Brown (U.S.) 71 67 70 209 Tommy Gainey (U.S.) 72 67 70 Stuart Appleby (Australia) 70 68 71