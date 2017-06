Aug 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Barclays Classic at the par-71 course on Saturday in Farmingdale, New York 203 Sergio Garcia (Spain) 66 68 69 205 Nick Watney (U.S.) 65 69 71 206 Kevin Stadler (U.S.) 72 69 65 207 Brandt Snedeker (U.S.) 70 69 68 Bob Estes (U.S.) 69 66 72 208 Brian Harman (U.S.) 65 75 68 Greg Chalmers (Australia) 70 70 68 Ryan Moore (U.S.) 69 69 70 John Senden (Australia) 68 68 72 209 Phil Mickelson (U.S.) 68 74 67 William McGirt (U.S.) 68 74 67 Tim Clark (South Africa) 70 72 67 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 71 68 Lee Westwood (Britain) 69 72 68 Tom Gillis (U.S.) 69 72 68 Charl Schwartzel (South Africa) 71 69 69 Tiger Woods (U.S.) 68 69 72 210 David Hearn (Canada) 70 73 67 Bubba Watson (U.S.) 70 70 70 Harris English (U.S.) 70 69 71 Dustin Johnson (U.S.) 67 71 72 211 Ryan Palmer (U.S.) 75 68 68 Rory McIlroy (Britain) 69 73 69 Luke Donald (Britain) 68 74 69 Geoff Ogilvy (Australia) 70 72 69 Vijay Singh (Fiji) 68 67 76 212 Roberto Castro (U.S.) 76 67 69 Josh Teater (U.S.) 72 71 69 Ernie Els (South Africa) 68 72 72 Carl Pettersson (Sweden) 73 66 73 Rickie Fowler (U.S.) 67 70 75 213 Ricky Barnes (U.S.) 71 72 70 Scott Stallings (U.S.) 72 70 71 Greg Owen (Britain) 68 73 72 Jonas Blixt (Sweden) 67 73 73 Matt Kuchar (U.S.) 72 68 73 Steve Stricker (U.S.) 69 71 73 Tommy Gainey (U.S.) 70 70 73 J.B. Holmes (U.S.) 71 69 73 Adam Scott (Australia) 70 69 74 Bo Van Pelt (U.S.) 70 69 74 Pat Perez (U.S.) 66 70 77 214 Bryce Molder (U.S.) 70 73 71 George McNeill (U.S.) 67 76 71 Billy Mayfair (U.S.) 71 72 71 Bud Cauley (U.S.) 71 71 72 Graham DeLaet (Canada) 75 67 72 Troy Kelly (U.S.) 74 66 74 Jimmy Walker (U.S.) 66 74 74 Padraig Harrington (Ireland) 64 75 75 Gary Christian (Britain) 66 71 77 John Huh (U.S.) 70 67 77 215 Brian Gay (U.S.) 71 72 72 Zach Johnson (U.S.) 68 75 72 John Rollins (U.S.) 72 69 74 Ian Poulter (Britain) 68 71 76 Chris Kirk (U.S.) 68 71 76 Martin Laird (Britain) 70 68 77 216 Sean O'Hair (U.S.) 71 72 73 Trevor Immelman (South Africa) 75 66 75 Michael Thompson (U.S.) 71 68 77 Henrik Stenson (Sweden) 73 65 78 217 Rod Pampling (Australia) 70 73 74 Jeff Maggert (U.S.) 69 74 74 Kevin Streelman (U.S.) 69 72 76 Troy Matteson (U.S.) 68 73 76 Jason Day (Australia) 70 70 77 Charles Howell III (U.S.) 71 69 77 218 James Driscoll (U.S.) 73 70 75 Robert Garrigus (U.S.) 73 68 77 Blake Adams (U.S.) 71 69 78 Fredrik Jacobson (Sweden) 71 68 79 Justin Rose (Britain) 67 72 79 K.J. Choi (South Korea) 67 71 80 220 Noh Seung-Yul (South Korea) 71 71 78