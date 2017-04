Oct 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Las Vegas Open at the par-71 course on Saturday in Las Vegas, Nevada 194 Webb Simpson (U.S.) 64 63 67 198 Chesson Hadley (U.S.) 65 66 67 199 Jeff Overton (U.S.) 63 68 68 200 Jason Bohn (U.S.) 67 64 69 201 Sean O'Hair (U.S.) 66 72 63 William McGirt (U.S.) 71 66 64 Ryo Ishikawa (Japan) 67 66 68 Ryan Moore (U.S.) 69 63 69 Russell Knox (Britain) 67 65 69 J.J. Henry (U.S.) 60 71 70 202 Andrew Svoboda (U.S.) 68 67 67 Brendon Todd (U.S.) 67 68 67 Daniel Summerhays (U.S.) 66 68 68 John Senden (Australia) 65 66 71 203 Jimmy Walker (U.S.) 71 68 64 Stuart Appleby (Australia) 70 68 65 Charles Howell III (U.S.) 67 69 67 Charley Hoffman (U.S.) 66 70 67 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 67 68 Brian Stuard (U.S.) 68 65 70 204 Briny Baird (U.S.) 70 69 65 Ricky Barnes (U.S.) 66 71 67 Jose Coceres (Argentina) 67 70 67 Troy Matteson (U.S.) 67 69 68 Greg Chalmers (Australia) 67 68 69 Kevin Stadler (U.S.) 70 65 69 Carl Pettersson (Sweden) 68 67 69 Luke Guthrie (U.S.) 69 64 71 Stephen Ames (Canada) 65 68 71 205 Nick Watney (U.S.) 73 66 66 Billy Hurley III (U.S.) 69 70 66 Robert Garrigus (U.S.) 69 70 66 David Toms (U.S.) 68 68 69 Jonathan Byrd (U.S.) 63 72 70 Fredrik Jacobson (Sweden) 67 67 71 Brian Davis (Britain) 68 66 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 67 67 71 206 Richard Lee (U.S.) 70 69 67 Will MacKenzie (U.S.) 70 68 68 Ken Duke (U.S.) 73 65 68 Cameron Tringale (U.S.) 66 71 69 Brian Harman (U.S.) 70 67 69 Vijay Singh (Fiji) 67 69 70 Harris English (U.S.) 69 67 70 James Driscoll (U.S.) 63 72 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 69 65 72 207 Max Homa (U.S.) 69 70 68 Hudson Swafford (U.S.) 68 69 70 Chad Campbell (U.S.) 71 66 70 208 John Huh (U.S.) 69 70 69 John Merrick (U.S.) 71 67 70 Chris Kirk (U.S.) 68 70 70 Marc Turnesa (U.S.) 68 69 71 George McNeill (U.S.) 70 67 71 Kyle Reifers (U.S.) 69 68 71 Ben Crane (U.S.) 68 68 72 Justin Hicks (U.S.) 71 65 72 Kevin Penner (U.S.) 71 65 72 Brice Garnett (U.S.) 67 68 73 Brendan Steele (U.S.) 67 67 74 209 Zach Johnson (U.S.) 69 70 70 Davis Love III (U.S.) 69 70 70 210 Jim Herman (U.S.) 70 69 71 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 69 71 Spencer Levin (U.S.) 69 69 72 Bryce Molder (U.S.) 65 73 72 Ted Potter Jr. (U.S.) 69 68 73 211 Ben Curtis (U.S.) 71 68 72 212 Will Claxton (U.S.) 66 73 73 Josh Teater (U.S.) 69 69 74 213 Geoff Ogilvy (Australia) 71 67 75