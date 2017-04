Aug 16 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Wyndham Championship at the par-70 course on Friday in Greensboro, North Carolina. The cut was set at 140. 129 Patrick Reed (U.S.) 65 64 130 John Huh (U.S.) 68 62 131 Jordan Spieth (U.S.) 65 66 133 Charlie Wi (South Korea) 68 65 Ross Fisher (Britain) 64 69 Bob Estes (U.S.) 67 66 Rory Sabbatini (South Africa) 67 66 Brian Harman (U.S.) 67 66 Jim Herman (U.S.) 67 66 134 Morgan Hoffmann (U.S.) 65 69 Charles Howell III (U.S.) 66 68 Matt Every (U.S.) 67 67 Robert Garrigus (U.S.) 65 69 Andrew Svoboda (U.S.) 65 69 135 Hideki Matsuyama (Japan) 70 65 Bryce Molder (U.S.) 66 69 Bill Haas (U.S.) 69 66 Zach Johnson (U.S.) 67 68 Sergio Garcia (Spain) 65 70 Will Claxton (U.S.) 68 67 Henrik Norlander (Sweden) 67 68 136 Robert Karlsson (Sweden) 70 66 Charlie Beljan (U.S.) 69 67 Trevor Immelman (South Africa) 65 71 Stuart Appleby (Australia) 66 70 Cameron Percy (Australia) 68 68 Brendon Todd (U.S.) 68 68 Park Jin (South Korea) 67 69 Colt Knost (U.S.) 69 67 Matt Jones (Australia) 65 71 Boo Weekley (U.S.) 69 67 Chris Stroud (U.S.) 64 72 John Senden (Australia) 66 70 Andres Gonzales (U.S.) 69 67 137 Shawn Stefani (U.S.) 67 70 Camilo Villegas (Colombia) 69 68 George McNeill (U.S.) 69 68 Chris Kirk (U.S.) 66 71 K.J. Choi (South Korea) 69 68 Geoff Ogilvy (Australia) 67 70 Greg Owen (Britain) 68 69 Jeff Maggert (U.S.) 69 68 Paul Haley II (U.S.) 69 68 Tommy Gainey (U.S.) 68 69 Steven Bowditch (Australia) 71 66 Tom Gillis (U.S.) 69 68 138 Greg Chalmers (Australia) 69 69 Robert Streb (U.S.) 68 70 Kevin Chappell (U.S.) 69 69 Martin Kaymer (Germany) 70 68 Webb Simpson (U.S.) 71 67 David Toms (U.S.) 72 66 Chris DiMarco (U.S.) 70 68 Steve LeBrun (U.S.) 68 70 Ricky Barnes (U.S.) 69 69 Brendan Steele (U.S.) 71 67 J.J. Henry (U.S.) 68 70 Bae Sang-Moon (South Korea) 68 70 William McGirt (U.S.) 70 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 68 Alistair Presnell (Australia) 67 71 139 Justin Leonard (U.S.) 69 70 Nicholas Thompson (U.S.) 70 69 Martin Flores (U.S.) 67 72 Ryo Ishikawa (Japan) 70 69 Doug LaBelle II (U.S.) 67 72 Arjun Atwal (India) 69 70 David Mathis (U.S.) 71 68 Jerry Kelly (U.S.) 68 71 Ernie Els (South Africa) 71 68 Tim Clark (South Africa) 69 70 Nick O'Hern (Australia) 68 71 Jeff Overton (U.S.) 68 71 Scott Gardiner (Australia) 67 72 140 DNQ Michael Letzig (U.S.) 67 73 Erik Compton (U.S.) 69 71 Scott Verplank (U.S.) 67 73 Jeff Gove (U.S.) 69 71 Fabian Gomez (Argentina) 71 69 Ben Curtis (U.S.) 71 69 Mark Wilson (U.S.) 69 71 Johnson Wagner (U.S.) 71 69 141 DNQ Brian Davis (Britain) 70 71 David Lynn (Britain) 72 69 Josh Teater (U.S.) 70 71 Ted Potter Jr. (U.S.) 69 72 Stewart Cink (U.S.) 71 70 Brandt Snedeker (U.S.) 69 72 Richard Lee (U.S.) 69 72 Casey Wittenberg (U.S.) 71 70 Kevin Stadler (U.S.) 73 68 Tag Ridings (U.S.) 70 71 Carl Pettersson (Sweden) 72 69 Nick Watney (U.S.) 72 69 Peter Hanson (Sweden) 68 73 Andres Romero (Argentina) 74 67 Daniel Summerhays (U.S.) 68 73 142 DNQ Jimmy Walker (U.S.) 69 73 Sean O'Hair (U.S.) 68 74 James Hahn (U.S.) 71 71 Neal Lancaster (U.S.) 70 72 Kyle Reifers (U.S.) 70 72 Aaron Watkins (U.S.) 69 73 Eric Meierdierks (U.S.) 71 71 Lee Dong-Hwan (South Korea) 71 71 Brian Stuard (U.S.) 72 70 Jonathan Byrd (U.S.) 75 67 Lucas Glover (U.S.) 73 69 Yang Yong-Eun (South Korea) 72 70 James Driscoll (U.S.) 71 71 Luke List (U.S.) 72 70 143 DNQ Justin Hicks (U.S.) 72 71 Pat Perez (U.S.) 72 71 Chez Reavie (U.S.) 68 75 Scott Langley (U.S.) 67 76 Davis Love III (U.S.) 73 70 Chris Williams (U.S.) 71 72 Jason Bohn (U.S.) 73 70 Noh Seung-Yul (South Korea) 67 76 Jason Kokrak (U.S.) 70 73 Bobby Gates (U.S.) 72 71 144 DNQ Troy Matteson (U.S.) 73 71 Andrew McLardy (South Africa) 74 70 Roberto Castro (U.S.) 73 71 Brandt Jobe (U.S.) 72 72 Mike Weir (Canada) 72 72 Woody Austin (U.S.) 70 74 Bud Cauley (U.S.) 72 72 Stephen Ames (Canada) 69 75 David Lingmerth (Sweden) 74 70 Donald Constable (U.S.) 72 72 Joe Affrunti (U.S.) 74 70 Chesson Hadley (U.S.) 72 72 145 DNQ Paul Casey (Britain) 70 75 Chad Campbell (U.S.) 70 75 Robert Allenby (Australia) 72 73 Derek Ernst (U.S.) 73 72 John Rollins (U.S.) 75 70 146 DNQ Brad Fritsch (Canada) 75 71 Vijay Singh (Fiji) 70 76 147 DNQ Cameron Tringale (U.S.) 75 72 Billy Mayfair (U.S.) 73 74 Rod Pampling (Australia) 74 73 Padraig Harrington (Ireland) 73 74 D.J. Trahan (U.S.) 71 76 Dicky Pride (U.S.) 75 72 148 DNQ Ben Crane (U.S.) 72 76 Joey Snyder III (U.S.) 80 68 Kim Si-Woo (South Korea) 77 71 Darron Stiles (U.S.) 74 74 Lee Williams (U.S.) 75 73 149 DNQ Aaron Baddeley (Australia) 75 74 Justin Bolli (U.S.) 75 74 150 DNQ Ben Kohles (U.S.) 75 75 Michael Bradley (U.S.) 76 74 Kelly Mitchum (U.S.) 76 74