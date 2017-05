March 15 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Valspar Championship at the par-71 course on Sunday in Palm Harbor, Florida Jordan Spieth wins play-off at the third extra hole 274 Jordan Spieth (U.S.) 70 67 68 69 274 Sean O'Hair (U.S.) 66 72 69 67 Patrick Reed (U.S.) 72 68 68 66 275 Henrik Stenson (Sweden) 67 70 71 67 276 Ryan Moore (U.S.) 69 68 67 72 278 Troy Merritt (U.S.) 72 69 71 66 279 Jason Kokrak (U.S.) 68 73 70 68 Luke Guthrie (U.S.) 68 73 70 68 Danny Lee (New Zealand) 72 69 71 67 280 Charles Howell III (U.S.) 70 70 72 68 Vijay Singh (Fiji) 69 70 70 71 Kevin Na (U.S.) 71 70 73 66 Justin Thomas (U.S.) 67 72 73 68 Brian Davis (Britain) 65 76 70 69 Harris English (U.S.) 69 72 74 65 Daniel Summerhays (U.S.) 70 72 67 71 281 Cameron Tringale (U.S.) 71 69 73 68 Lee Westwood (Britain) 71 70 71 69 Jason Bohn (U.S.) 70 69 72 70 Nicholas Thompson (U.S.) 67 74 73 67 Billy Hurley III (U.S.) 69 71 70 71 Derek Ernst (U.S.) 67 70 69 75 Shawn Stefani (U.S.) 68 72 71 70 282 Andres Romero (Argentina) 74 69 71 68 Brendon Todd (U.S.) 70 70 73 69 Jason Dufner (U.S.) 70 71 71 70 Lucas Glover (U.S.) 69 69 72 72 Nick Taylor (Canada) 70 70 70 72 Ian Poulter (Britain) 68 70 75 69 Sam Saunders (U.S.) 70 72 69 71 Chad Campbell (U.S.) 70 72 69 71 Mark Wilson (U.S.) 70 73 72 67 283 Martin Laird (Britain) 69 72 74 68 Park Sung-Joon (South Korea) 71 71 72 69 John Huh (U.S.) 71 70 72 70 Matt Kuchar (U.S.) 70 70 68 75 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 67 69 75 72 Russell Knox (Britain) 69 71 70 73 Will Wilcox (U.S.) 68 73 72 70 284 Jon Curran (U.S.) 72 71 72 69 Kevin Streelman (U.S.) 68 69 74 73 Francesco Molinari (Italy) 70 72 70 72 Jim Furyk (U.S.) 69 73 71 71 285 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 74 69 70 72 Will MacKenzie (U.S.) 69 72 73 71 Chesson Hadley (U.S.) 73 69 70 73 286 D.A. Points (U.S.) 73 69 74 70 Fredrik Jacobson (Sweden) 72 71 74 69 Robert Garrigus (U.S.) 71 71 76 68 Kenny Perry (U.S.) 69 72 71 74 Greg Chalmers (Australia) 69 72 73 72 Michael Putnam (U.S.) 70 69 74 73 287 Brandt Snedeker (U.S.) 70 73 71 73 Ricky Barnes (U.S.) 66 72 74 75 Nick Watney (U.S.) 72 69 71 75 Luke Donald (Britain) 72 68 73 74 Alex Cejka (Germany) 67 73 73 74 David Hearn (Canada) 70 73 71 73 Carl Pettersson (Sweden) 71 72 75 69 288 Kevin Kisner (U.S.) 71 72 73 72 Stewart Cink (U.S.) 69 73 75 71 Spencer Levin (U.S.) 71 71 73 73 289 Scott Langley (U.S.) 71 72 75 71 Jeff Overton (U.S.) 69 74 75 71 John Peterson (U.S.) 68 73 73 75 Ken Duke (U.S.) 73 67 75 74 290 Bae Sang-Moon (South Korea) 71 72 76 71 291 Carlos Ortiz (Mexico) 69 73 76 73 293 Retief Goosen (South Africa) 73 70 79 71 Andres Gonzales (U.S.) 70 73 77 73 294 Adam Hadwin (Canada) 68 75 75 76