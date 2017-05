March 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Puerto Rico Open at the par-72 course on Friday in Rio Grande. The cut was set at 143. -9 Rafael Campos (Puerto Rico) 64 71 -8 George McNeill (U.S.) 65 71 -7 Mark Hubbard (U.S.) 67 70 Alex Cejka (Germany) 66 71 Will MacKenzie (U.S.) 66 71 Bronson Burgoon (U.S.) 69 68 Kyle Reifers (U.S.) 67 70 Steve Marino (U.S.) 70 67 Ian Poulter (Britain) 71 66 -6 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 69 Derek Fathauer (U.S.) 70 68 Frank Lickliter II (U.S.) 66 72 Aaron Baddeley (Australia) 66 72 Jonathan Byrd (U.S.) 70 68 -5 Tony Finau (U.S.) 69 70 Michael Bradley (U.S.) 67 72 Luke Guthrie (U.S.) 69 70 Graham DeLaet (Canada) 70 69 Patrick Rodgers (U.S.) 69 70 Trevor Immelman (South Africa) 69 70 -4 Luke List (U.S.) 70 70 Dean Burmester (South Africa) 69 71 Sam Saunders (U.S.) 71 69 George Coetzee (South Africa) 71 69 Cameron Percy (Australia) 69 71 Rodolfo Cazaubon (Mexico) 70 70 Scott Brown (U.S.) 71 69 D.J. Trahan (U.S.) 71 69 Bryce Molder (U.S.) 70 70 -3 Billy Mayfair (U.S.) 67 74 Jhonattan Vegas (Venezuela) 69 72 D.A. Points (U.S.) 69 72 Rod Pampling (Australia) 69 72 Erik Compton (U.S.) 71 70 Kelly Kraft (U.S.) 72 69 Cameron Smith (Australia) 72 69 Gregory Bourdy (France) 69 72 Jorge Fernandez Valdes (Argentina) 72 69 Nick Taylor (Canada) 70 71 -2 Darron Stiles (U.S.) 67 75 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 71 Ken Duke (U.S.) 72 70 Tim Wilkinson (New Zealand) 71 71 Scott Langley (U.S.) 72 70 David Toms (U.S.) 73 69 Henrik Norlander (Sweden) 72 70 Chris Stroud (U.S.) 71 71 Tyler Aldridge (U.S.) 69 73 Kim Meen-Whee (Korea) 71 71 Luke Donald (Britain) 69 73 Dawie Van der Walt (South Africa) 73 69 Ricky Barnes (U.S.) 71 71 Retief Goosen (South Africa) 73 69 Hiroshi Iwata (Japan) 69 73 Michael Thompson (U.S.) 68 74 -1 Scott Pinckney (U.S.) 71 72 Boo Weekley (U.S.) 72 71 Jerry Kelly (U.S.) 74 69 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 70 73 Chad Collins (U.S.) 70 73 Andrew Landry (U.S.) 71 72 Ted Purdy (U.S.) 70 73 Thomas Aiken (South Africa) 72 71 John Rollins (U.S.) 71 72 Brice Garnett (U.S.) 72 71 Derek Ernst (U.S.) 69 74 Steve Wheatcroft (U.S.) 71 72 Andres Romero (Argentina) 70 73 Tim Herron (U.S.) 68 75 Adam Svensson (Canada) 67 76 0 DNQ Frankie Capan (U.S.) 73 71 Miguel Carballo (Argentina) 70 74 Scott Stallings (U.S.) 73 71 Brendon Todd (U.S.) 70 74 Martin Piller (U.S.) 72 72 Tommy Gainey (U.S.) 74 70 Michael Kim (U.S.) 73 71 Chesson Hadley (U.S.) 69 75 John Daly (U.S.) 73 71 1 DNQ Brian Davis (Britain) 70 75 Carlos Ortiz (Mexico) 72 73 Alex Prugh (U.S.) 73 72 Renato Paratore (Italy) 70 75 Dicky Pride (U.S.) 72 73 Richard Lee (U.S.) 72 73 Billy Hurley III (U.S.) 72 73 2 DNQ Wil Bateman (Canada) 74 72 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 72 74 Greg Chalmers (Australia) 74 72 William McGirt (U.S.) 73 73 Eric Axley (U.S.) 73 73 Jacob Eggers (U.S.) 75 71 Edward Figueroa (Puerto Rico) 71 75 Matt Dobyns (U.S.) 70 76 Tom Gillis (U.S.) 73 73 Cameron Beckman (U.S.) 67 79 3 DNQ Marc Turnesa (U.S.) 72 75 Charlie Beljan (U.S.) 70 77 Rhein Gibson (Australia) 72 75 Steve Flesch (U.S.) 73 74 Johnson Wagner (U.S.) 74 73 Jon Curran (U.S.) 73 74 Li Haotong (China) 71 76 Bo Hoag (U.S.) 71 76 4 DNQ Jon McLean (U.S.) 76 72 Michael Putnam (U.S.) 75 73 Peter Malnati (U.S.) 73 75 Tom Hoge (U.S.) 71 77 Abraham Ancer (Mexico) 71 77 Morgan Hoffmann (U.S.) 74 74 Fred Funk (U.S.) 72 76 5 DNQ Andres Gonzales (U.S.) 74 75 Rory Sabbatini (South Africa) 77 72 Kyle Stanley (U.S.) 73 76 Tim Petrovic (U.S.) 69 80 Robert Allenby (Australia) 75 74 Robert Garrigus (U.S.) 75 74 Jack Maguire (U.S.) 74 75 Max Alverio (Puerto Rico) 71 78 6 DNQ Mark Hensby (Australia) 76 74 Brian Stuard (U.S.) 75 75 Noh Seung-Yul (Korea) 72 78 Jarrod Lyle (Australia) 71 79 7 DNQ Shawn Stefani (U.S.) 78 73 Miguel Suarez (Puerto Rico) 76 75 Alan Morin (U.S.) 77 74 Wes Roach (U.S.) 74 77 Rob Oppenheim (U.S.) 72 79 10 DNQ Connor Arendell (U.S.) 78 76 WDW Lee Dong-Hwan (Korea) 74 John Merrick (U.S.) 75 Lucas Lee (Brazil) 76