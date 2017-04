March 31 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Texas Open at the par-72 course on Sunday in San Antonio, Texas 280 Steven Bowditch (Australia) 69 67 68 76 281 Will MacKenzie (U.S.) 69 72 70 70 Daniel Summerhays (U.S.) 72 68 70 71 282 Andrew Loupe (U.S.) 67 70 70 75 Matt Kuchar (U.S.) 70 72 65 75 283 Jerry Kelly (U.S.) 71 71 70 71 Zach Johnson (U.S.) 70 71 70 72 Jim Furyk (U.S.) 70 74 68 71 Brendon Todd (U.S.) 71 76 68 68 284 Jordan Spieth (U.S.) 75 70 68 71 285 Charley Hoffman (U.S.) 70 75 70 70 Kevin Na (U.S.) 70 70 69 76 Geoff Ogilvy (Australia) 74 69 69 73 Pat Perez (U.S.) 68 71 69 77 286 Justin Hicks (U.S.) 69 73 72 72 287 Jimmy Walker (U.S.) 76 71 71 69 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 70 73 74 Carl Pettersson (Sweden) 70 73 71 73 Michael Thompson (U.S.) 70 75 71 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 69 76 71 71 Martin Flores (U.S.) 71 71 73 72 Stephen Ames (Canada) 74 71 68 74 Brian Harman (U.S.) 70 72 75 70 James Hahn (U.S.) 71 70 76 70 Wes Roach (U.S.) 75 66 72 74 288 Russell Knox (Britain) 74 70 71 73 Chad Collins (U.S.) 71 66 73 78 Johnson Wagner (U.S.) 73 73 71 71 Bo Van Pelt (U.S.) 69 73 71 75 Andrew Svoboda (U.S.) 73 73 67 75 289 Trevor Immelman (South Africa) 70 71 74 74 Justin Leonard (U.S.) 76 69 71 73 Jason Kokrak (U.S.) 71 71 77 70 Brice Garnett (U.S.) 70 73 71 75 William McGirt (U.S.) 72 71 72 74 290 Brooks Koepka (U.S.) 71 74 73 72 Scott Brown (U.S.) 70 74 73 73 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 73 72 71 74 Jamie Lovemark (U.S.) 73 72 72 73 Josh Teater (U.S.) 71 70 77 72 Cameron Beckman (U.S.) 69 70 77 74 291 Joe Ogilvie (U.S.) 74 73 71 73 Michael Putnam (U.S.) 72 71 73 75 Kevin Foley (U.S.) 74 73 70 74 John Senden (Australia) 72 73 73 73 292 Troy Matteson (U.S.) 72 73 74 73 Ben Curtis (U.S.) 70 75 72 75 John Mallinger (U.S.) 74 73 70 75 Bronson La'Cassie (Australia) 74 73 70 75 Andres Romero (Argentina) 71 74 73 74 Cameron Tringale (U.S.) 71 74 72 75 Brian Davis (Britain) 71 72 76 73 Miguel Carballo (Argentina) 69 76 74 73 Troy Merritt (U.S.) 73 72 74 73 Briny Baird (U.S.) 72 72 72 76 293 Ryan Palmer (U.S.) 72 71 68 82 Chesson Hadley (U.S.) 69 73 71 80 Brian Gay (U.S.) 73 71 73 76 Jeff Maggert (U.S.) 72 74 72 75 Greg Chalmers (Australia) 73 73 74 73 Mike Weir (Canada) 76 71 72 74 294 Richard Lee (U.S.) 72 75 73 74 Tim Wilkinson (New Zealand) 74 70 74 76 295 Scott Gardiner (Australia) 74 69 77 75 J.B. Holmes (U.S.) 72 75 72 76 Luke Guthrie (U.S.) 74 72 74 75 296 Aaron Baddeley (Australia) 70 71 79 76 John Peterson (U.S.) 74 72 74 76 297 Fred Funk (U.S.) 70 72 77 78 Charlie Beljan (U.S.) 70 76 74 77 298 Alex Aragon (U.S.) 70 74 76 78 221 Alex Prugh (U.S.) 71 73 77 Stuart Appleby (Australia) 70 77 74 Charlie Wi (South Korea) 73 73 75 Robert Streb (U.S.) 72 72 77 222 Jim Herman (U.S.) 73 73 76 224 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 71 76 77 Camilo Villegas (Colombia) 71 73 80 227 Branden Grace (South Africa) 72 73 82 John Merrick (U.S.) 72 75 80 147 WDW Phil Mickelson (U.S.) 77 70 Morgan Hoffmann (U.S.) 74 73 71 WDW Erik Compton (U.S.) 71 73 WDW Tommy Gainey (U.S.) 73 74 WDW Bryce Molder (U.S.) 74 77 WDW Dudley Hart (U.S.) 77 Ricky Barnes (U.S.) 77