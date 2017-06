June 9 (Infostrada Sports) - Third round scores from the St Jude Classic at the par-70 course in Memphis, Tennessee on Saturday: 204 John Merrick (U.S.) 66 69 69 Davis Love III (U.S.) 68 68 68 Nick O'Hern (Australia) 70 67 67 205 Chad Campbell (U.S.) 68 67 70 Kevin Stadler (U.S.) 69 65 71 Robert Allenby (Australia) 68 70 67 Rory McIlroy (Britain) 68 65 72 Kevin Kisner (U.S.) 69 66 70 Dustin Johnson (U.S.) 70 68 67 206 J.B. Holmes (U.S.) 70 64 72 207 Dustin Morris (U.S.) 71 69 67 Luke Guthrie (U.S.) 69 71 67 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 72 66 Padraig Harrington (Ireland) 68 68 71 Jeff Overton (U.S.) 67 72 68 Jeff Maggert (U.S.) 66 68 73 Woody Austin (U.S.) 72 68 67 Roberto Castro (U.S.) 73 68 66 Ryan Palmer (U.S.) 74 66 67 208 Daniel Chopra (Sweden) 72 65 71 Henrik Stenson (Sweden) 72 66 70 Noh Seung-Yul (South Korea) 67 69 72 William McGirt (U.S.) 71 69 68 209 Martin Laird (Britain) 72 70 67 Chris Couch (U.S.) 70 70 69 Duffy Waldorf (U.S.) 71 69 69 Shaun Micheel (U.S.) 71 70 68 Bryce Molder (U.S.) 69 71 69 Ken Duke (U.S.) 68 68 73 Tim Clark (South Africa) 69 71 69