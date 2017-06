(Repeats for additional subscribers, no changes to text) March 3 (Infostrada Sports) - Leading third round scores from the U.S. PGA Tour's Honda Classic on Saturday in Palm Beach Gardens, Florida (par-70) 199 Rory McIlroy (Britain) 66 67 66 201 Harris English (U.S.) 66 69 66 Tom Gillis (U.S.) 68 64 69 203 Keegan Bradley (U.S.) 67 68 68 Brian Harman (U.S.) 73 61 69 Justin Rose (Britain) 66 66 71 204 Charl Schwartzel (South Africa) 71 66 67 Dicky Pride (U.S.) 66 67 71 205 Greg Chalmers (Australia) 68 69 68 206 Chris Stroud (U.S.) 70 69 67 Kevin Stadler (U.S.) 66 71 69 Graeme McDowell (Britain) 73 64 69 Jeff Overton (U.S.) 71 65 70 207 Gary Christian (Britain) 73 67 67 Davis Love III (U.S.) 64 72 71 Charles Howell III (U.S.) 68 67 72 Jimmy Walker (U.S.) 67 67 73 208 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 71 67 Spencer Levin (U.S.) 72 69 67 Rickie Fowler (U.S.) 69 72 67 Mark Wilson (U.S.) 70 70 68 Brandt Jobe (U.S.) 70 69 69 Tiger Woods (U.S.) 71 68 69 Ernie Els (South Africa) 70 68 70 Ted Potter Jr. (U.S.) 72 64 72 Vaughn Taylor (U.S.) 68 66 74 209 D.A. Points (U.S.) 71 70 68 Henrik Stenson (Sweden) 70 69 70 Lee Westwood (Britain) 70 69 70 Erik Compton (U.S.) 67 71 71 Ryan Palmer (U.S.) 66 71 72 Rocco Mediate (U.S.) 69 67 73 Bob Estes (U.S.) 67 69 73 210 Rory Sabbatini (South Africa) 69 72 69 John Mallinger (U.S.) 74 67 69 Yang Yong-Eun (South Korea) 70 70 70 Robert Garrigus (U.S.) 71 69 70 Jason Kokrak (U.S.) 71 68 71 Padraig Harrington (Ireland) 70 68 72 Ken Duke (U.S.) 67 69 74