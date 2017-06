June 24 (Infostrada Sports) - Final s cores from the U.S. PGA Tour Travelers Championship at the par-70 course on Sunday in Cromwell, Connecticut. 266 Marc Leishman (Australia) 68 66 70 62 267 Bubba Watson (U.S.) 66 71 65 65 Charley Hoffman (U.S.) 67 67 67 66 268 Tim Clark (South Africa) 66 69 66 67 John Rollins (U.S.) 68 67 65 68 Brian Davis (Britain) 67 67 64 70 Roland Thatcher (U.S.) 66 67 65 70 269 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 72 65 66 66 Fredrik Jacobson (Sweden) 65 66 70 68 Matt Kuchar (U.S.) 67 68 66 68 270 Hunter Mahan (U.S.) 70 69 70 61 Vaughn Taylor (U.S.) 70 70 65 65 Chez Reavie (U.S.) 66 71 65 68 Padraig Harrington (Ireland) 69 67 65 69 271 Cameron Tringale (U.S.) 69 70 68 64 Heath Slocum (U.S.) 70 66 69 66 Will Claxton (U.S.) 65 67 69 70 272 Gary Christian (Britain) 66 68 72 66 Rory Sabbatini (South Africa) 71 66 68 67 Tommy Gainey (U.S.) 66 68 70 68 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 68 68 68 Stuart Appleby (Australia) 68 65 67 72 James Driscoll (U.S.) 68 66 66 72 273 Charlie Wi (South Korea) 70 65 70 68 Billy Horschel (U.S.) 71 67 67 68 Nathan Green (Australia) 65 69 70 69 Brian Harman (U.S.) 70 65 69 69 Bo Van Pelt (U.S.) 70 67 67 69 274 Charlie Beljan (U.S.) 73 67 68 66 Keegan Bradley (U.S.) 68 68 70 68 Garth Mulroy (South Africa) 68 69 69 68 Billy Mayfair (U.S.) 68 66 71 69 Blake Adams (U.S.) 69 64 70 71 Webb Simpson (U.S.) 66 69 68 71 Camilo Villegas (Colombia) 68 64 70 72 Robert Karlsson (Sweden) 68 68 66 72 275 Chris Stroud (U.S.) 71 68 69 67 J.B. Holmes (U.S.) 70 62 75 68 Tim Herron (U.S.) 72 68 67 68 Vijay Singh (Fiji) 71 69 67 68 Derek Lamely (U.S.) 68 71 68 68 Jerry Kelly (U.S.) 66 72 68 69 Chris Couch (U.S.) 72 67 66 70 Greg Chalmers (Australia) 67 69 69 70 Aaron Baddeley (Australia) 67 68 69 71 Brandt Jobe (U.S.) 67 72 64 72 276 Ken Duke (U.S.) 67 69 73 67 Johnson Wagner (U.S.) 69 70 69 68 Billy Hurley III (U.S.) 69 67 72 68 Ryan Moore (U.S.) 72 67 69 68 Louis Oosthuizen (South Africa) 69 69 70 68 Roberto Castro (U.S.) 67 70 71 68 Chris DiMarco (U.S.) 67 70 71 68 Patrick Reed (U.S.) 73 66 68 69 Jeff Maggert (U.S.) 69 66 72 69 Lucas Glover (U.S.) 70 66 71 69 J.J. Henry (U.S.) 73 67 65 71 Rocco Mediate (U.S.) 66 70 69 71 Kevin Streelman (U.S.) 68 69 67 72 277 Gavin Coles (Australia) 73 65 70 69 Kyle Stanley (U.S.) 70 67 70 70 278 Richard Lee (U.S.) 72 67 69 70 Ian Poulter (Britain) 68 71 68 71 279 Harris English (U.S.) 69 71 67 72 Zach Johnson (U.S.) 72 65 70 72 Bryce Molder (U.S.) 71 67 67 74 280 Sean O'Hair (U.S.) 70 68 69 73 281 Graham DeLaet (Canada) 68 68 70 75 283 Arjun Atwal (India) 71 68 70 74 Jamie Lovemark (U.S.) 70 70 68 75 (Editing by John Mehaffey)