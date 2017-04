Dec 22 (Infostrada Sports) - The World Rankings 1. Rory McIlroy (Britain) 11.04 2. Henrik Stenson (Sweden) 8.13 3. Adam Scott (Australia) 7.71 4. Bubba Watson (U.S.) 7.27 5. Sergio Garcia (Spain) 6.70 6. Justin Rose (Britain) 6.69 7. Jim Furyk (U.S.) 6.62 8. Jason Day (Australia) 5.81 9. Jordan Spieth (U.S.) 5.75 10. Rickie Fowler (U.S.) 5.47 11. Matt Kuchar (U.S.) 5.11 12. Martin Kaymer (Germany) 4.86 13. Billy Horschel (U.S.) 4.48 14. Phil Mickelson (U.S.) 4.45 15. Graeme McDowell (Britain) 4.16 16. Hideki Matsuyama (Japan) 4.12 17. Victor Dubuisson (France) 4.02 18. Zach Johnson (U.S.) 3.83 19. Dustin Johnson (U.S.) 3.78 20. Chris Kirk (U.S.) 3.76 21. Jimmy Walker (U.S.) 3.72 22. Hunter Mahan (U.S.) 3.61 23. Patrick Reed (U.S.) 3.51 24. Jamie Donaldson (Britain) 3.44 25. Kevin Na (U.S.) 3.31 26. Lee Westwood (Britain) 3.28 27. Ian Poulter (Britain) 3.23 28. Keegan Bradley (U.S.) 3.16 29. Joost Luiten (Netherlands) 3.16 30. Ryan Moore (U.S.) 3.08