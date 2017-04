GLENEAGLES, Scotland, Sept 25 Factbox on the most Ryder Cup appearances for Europe and the United States. Phil Mickelson will make his 10th Ryder Cup appearance for the United States - more than any other U.S. player - when he tees off with Keegan Bradley in Friday morning's fourballs. (* includes selection for the 2014 Ryder Cup) Most European Ryder Cup appearances: Nick Faldo 11 Record: P36 W20 L9 H7 Christy O' Connor Sr. 10 Record: P36 W11 L21 H4 Bernhard Langer 10 Record: P42 W21 L15 H6 Dai Rees 9 Record: P17 W7 L9 H1 Lee Westwood 9* Record: P37 W18 L13 H6 -- Most European Ryder Cup points won: Nick Faldo 25 Bernhard Langer 24 Colin Montgomerie 23.5 Seve Ballesteros 22.5 Lee Westwood 21 -- Most U.S Ryder Cup appearances: Phil Mickelson 10* Record: P34 W11 L17 H6 Jim Furyk 9* Record: P27 W8 L15 H4 Lanny Wadkins 8 Record: P34 W20 L11 H3 Raymond Floyd 8 Record: P31 W12 L16 H3 Billy Casper 8 Record: P37 W20 L10 H7 -- Most U.S. Ryder Cup points won: Billy Casper 23.5 Arnold Palmer 23 Lanny Wadkins 21.5 Lee Trevino 20 Jack Nicklaus 18.5 (Compiled by Michael Hann, editing by Ed Osmond)