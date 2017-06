Dec 13 List of United States Ryder Cup captains after Tom Watson was named on Thursday to captain the team in 2014. 2014 - Tom Watson 2012 - Davis Love III 2010 - Corey Pavin 2008 - Paul Azinger 2006 - Tom Lehman 2004 - Hal Sutton 2002 - Curtis Strange 1999 - Ben Crenshaw 1997 - Tom Kite 1995 - Lanny Wadkins 1993 - Tom Watson 1991 - Dave Stockton 1989 - Raymond Floyd 1987 - Jack Nicklaus 1985 - Lee Trevino 1983 - Jack Nicklaus 1981 - Dave Marr 1979 - Billy Casper 1977 - Dow Finsterwald 1975 - Arnold Palmer 1973 - Jack Burke Jr 1971 - Jay Hebert 1969 - Sam Snead 1967 - Ben Hogan 1965 - Byron Nelson 1963 - Arnold Palmer 1961 - Jerry Barber 1959 - Sam Snead 1957 - Jack Burke Jr 1955 - Chick Harbert 1953 - Lloyd Mangrum 1951 - Sam Snead 1949 - Ben Hogan 1947 - Ben Hogan 1937 - Walter Hagen 1935 - Walter Hagen 1933 - Walter Hagen 1931 - Walter Hagen 1929 - Walter Hagen 1927 - Walter Hagen (Compiled by Julian Linden)