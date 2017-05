ST LEON ROT, Germany, Sept 17 Pairings for opening foursomes matches on the first day of the 14th Solheim Cup on Friday: (times local, GMT +2 hours) EUROPE UNITED STATES 0800 Suzann Pettersen v Morgan Pressel & Anna Nordqvist & Paula Creamer 0815 Charley Hull v Michelle Wie & Melissa Reid & Brittany Lincicome 0830 Azahara Munoz v Lexi Thompson & Karine Icher & Cristie Kerr 0845 Catriona Matthew v Stacy Lewis & Sandra Gal & Lizette Salas (Compiled by Tony Jimenez,; edited by Pritha Sarkar)