Oct 3 Results from the Seve Trophy between Continental Europe and Great Britain & Ireland played just outside Paris on Thursday. Overall score: Continental Europe 3 1/2 Great Britain & Ireland 1 1/2. Fourballs: Paul Lawrie & Stephen Gallacher (Great Britain & Ireland) beat Thomas Bjorn & Miguel Angel Jimenez (Continental Europe) - 3&2 Mikko Ilonen & Thorbjorn Olesen (Continental Europe) beat Tommy Fleetwood & Chris Wood (Great Britain & Ireland) - by one hole Francesco Molinari & Matteo Manassero (Continental Europe) v Paul Casey & Simon Khan (Great Britain & Ireland) - match halved Joost Luiten & Gregory Bourdy (Continental Europe) beat Jamie Donaldson & David Lynn (Great Britain & Ireland) - 2&1 Nicolas Colsaerts & Gonzalo Fernandez-Castano (Continental Europe) beat Marc Warren & Scott Jamieson (Great Britain & Ireland) - 5&3 (Editing by Toby Davis)