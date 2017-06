(Adds brackets) Feb 20 Draw for the first round of the WGC-Accenture Match Play Championship at Dove Mountain's Ritz-Carlton Golf Club in Marana, Arizona from Feb. 22-26 (U.S. unless stated) Bobby Jones bracket Luke Donald (Britain) v Ernie Els (South Africa) Jason Dufner v Peter Hanson (Sweden) K.J. Choi (South Korea) v Kyle Stanley Brandt Snedeker v Retief Goosen (South Africa) Adam Scott (Australia) v Robert Rock (Britain) Bo Van Pelt v Mark Wilson Dustin Johnson v Jim Furyk Thomas Bjorn (Denmark) v Francesco Molinari (Italy) Gary Player bracket Rory McIlroy (Britain) v George Coetzee (South Africa) Kim Kyung-tae (South Korea) v Anders Hansen (Denmark) Sergio Garcia (Spain) v Miguel Angel Jimenez (Spain) Keegan Bradley v Geoff Ogilvy (Australia) Jason Day (Australia) v Rafael Cabrera-Bello (Spain) Simon Dyson (Britain) v John Senden (Australia) Charl Schwartzel (South Africa) v Gary Woodland Ian Poulter (Britain) v Bae Sang-moon (South Korea) Ben Hogan bracket Martin Kaymer (Germany) v Greg Chalmers (Australia) David Toms v Rickie Fowler Matt Kuchar v Jonathan Byrd Bubba Watson v Ben Crane Steve Stricker v Kevin Na Louis Oosthuizen (South Africa) v Aaron Baddeley (Australia) Graeme McDowell (Britain) v Yang Yong-eun (South Korea) Hunter Mahan v Zach Johnson Sam Snead bracket Lee Westwood (Britain) v Nicolas Colsaerts (Belgium) Robert Karlsson (Sweden) v Fredrik Jacobson (Sweden) Nick Watney v Darren Clarke (Britain) Tiger Woods v Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) Webb Simpson v Matteo Manassero (Italy) Alvaro Quiros (Spain) v Martin Laird (Britain) Bill Haas v Ryo Ishikawa (Japan) Justin Rose (Britain) v Paul Lawrie (Britain) - - - - (Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for golf stories