March 8 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Cadillac Championship at the par-72 course on Saturday in Doral, Florida 212 Patrick Reed (U.S.) 68 75 69 214 Jason Dufner (U.S.) 69 77 68 Hunter Mahan (U.S.) 69 74 71 215 Jamie Donaldson (Britain) 74 70 71 Tiger Woods (U.S.) 76 73 66 216 Zach Johnson (U.S.) 70 75 71 Dustin Johnson (U.S.) 69 74 73 Miguel Angel Jimenez (Spain) 70 77 69 217 Matt Kuchar (U.S.) 69 74 74 Richard Sterne (South Africa) 74 73 70 Bubba Watson (U.S.) 73 72 72 Graeme McDowell (Britain) 73 71 73 Jimmy Walker (U.S.) 73 77 67 218 Nick Watney (U.S.) 72 75 71 Branden Grace (South Africa) 75 74 69 Ryan Moore (U.S.) 70 79 69 Phil Mickelson (U.S.) 74 75 69 Bill Haas (U.S.) 73 76 69 219 Rory McIlroy (Britain) 70 74 75 Joost Luiten (Netherlands) 76 72 71 220 Graham DeLaet (Canada) 78 72 70 Stephen Gallacher (Britain) 75 75 70 Adam Scott (Australia) 75 73 72 Francesco Molinari (Italy) 69 75 76 Harris English (U.S.) 69 77 74 Kim Hyung-Sung (South Korea) 72 74 74 Hideki Matsuyama (Japan) 72 77 71 221 Kevin Streelman (U.S.) 75 74 72 Scott Hend (Australia) 72 76 73 Gary Woodland (U.S.) 72 78 71 George Coetzee (South Africa) 74 74 73 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 78 71 Brandt Snedeker (U.S.) 73 73 75 Peter Uihlein (U.S.) 73 77 71 Justin Rose (Britain) 74 77 70 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 74 74 222 Chris Kirk (U.S.) 75 71 76 Ian Poulter (Britain) 71 78 73 Charl Schwartzel (South Africa) 70 76 76 223 Darren Fichardt (South Africa) 73 78 72 Sergio Garcia (Spain) 74 76 73 Henrik Stenson (Sweden) 73 76 74 Thomas Bjorn (Denmark) 75 75 73 224 Lee Westwood (Britain) 75 79 70 Luke Donald (Britain) 70 82 72 225 Russell Henley (U.S.) 72 78 75 Jordan Spieth (U.S.) 73 79 73 Keegan Bradley (U.S.) 74 76 75 Rickie Fowler (U.S.) 76 75 74 Kevin Stadler (U.S.) 77 76 72 226 Steve Stricker (U.S.) 77 78 71 Matteo Manassero (Italy) 76 76 74 Billy Horschel (U.S.) 77 78 71 Ernie Els (South Africa) 75 78 73 Jonas Blixt (Sweden) 79 72 75 228 Victor Dubuisson (France) 72 81 75 Boo Weekley (U.S.) 75 75 78 Martin Kaymer (Germany) 75 80 73 Jeong Jin (South Korea) 75 75 78 Webb Simpson (U.S.) 80 78 70 229 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 76 79 74 230 Jim Furyk (U.S.) 78 77 75 Roberto Castro (U.S.) 74 78 78 231 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 77 77 77 232 D.A. Points (U.S.) 82 76 74 235 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 74 82 79 Dawie Van der Walt (South Africa) 81 83 71 239 Brett Rumford (Australia) 83 79 77