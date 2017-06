Feb 23 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Accenture Match Play Championship Round 2 on Friday in Marana, Arizona Shane Lowry (Ireland) beat Carl Pettersson (Sweden) 6 and 5 Graeme McDowell (Britain) beat Alexander Noren (Sweden) at hole 20 Bubba Watson (U.S.) beat Jim Furyk (U.S.) at hole 22 Jason Day (Australia) beat Russell Henley (U.S.) at hole 19 Robert Garrigus (U.S.) beat Louis Oosthuizen (South Africa) 3 and 2 Fredrik Jacobson (Sweden) beat Marcus Fraser (Australia) 4 and 3 Nicolas Colsaerts (Belgium) beat Justin Rose (Britain) 4 and 2 Matt Kuchar (U.S.) beat Sergio Garcia (Spain) 2 and 1 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) beat Charles Howell III (U.S.) 6 and 5 Webb Simpson (U.S.) beat Peter Hanson (Sweden) by 1 hole Martin Kaymer (Germany) beat Rafael Cabrera (Spain) 2 and 1 Hunter Mahan (U.S.) beat Richard Sterne (South Africa) 4 and 3 Scott Piercy (U.S.) beat Luke Donald (Britain) 7 and 6 Steve Stricker (U.S.) beat Nick Watney (U.S.) at hole 21 Tim Clark (South Africa) beat Thorbjorn Olesen (Denmark) 3 and 2 Ian Poulter (Britain) beat Bo Van Pelt (U.S.) 3 and 1