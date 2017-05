March 10 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Cadillac Championship at the par-72 course on Sunday in Miami, Florida 269 Tiger Woods (U.S.) 66 65 67 71 271 Steve Stricker (U.S.) 67 67 69 68 274 Adam Scott (Australia) 72 70 68 64 Sergio Garcia (Spain) 66 72 67 69 Phil Mickelson (U.S.) 67 67 69 71 Graeme McDowell (Britain) 66 67 69 72 276 Keegan Bradley (U.S.) 68 68 69 71 278 Rory McIlroy (Britain) 73 69 71 65 Justin Rose (Britain) 68 72 70 68 Peter Hanson (Sweden) 67 71 70 70 Michael Thompson (U.S.) 69 69 67 73 279 Richard Sterne (South Africa) 70 71 71 67 Charles Howell III (U.S.) 68 71 69 71 Jason Dufner (U.S.) 69 69 69 72 Dustin Johnson (U.S.) 68 69 70 72 280 Fredrik Jacobson (Sweden) 66 69 71 74 Charl Schwartzel (South Africa) 71 65 69 75 281 Nicolas Colsaerts (Belgium) 71 71 67 72 Bubba Watson (U.S.) 66 69 71 75 282 Alexander Noren (Sweden) 69 70 72 71 Webb Simpson (U.S.) 72 67 71 72 John Senden (Australia) 69 69 70 74 283 Matteo Manassero (Italy) 71 71 75 66 Scott Jamieson (Britain) 70 69 72 72 284 Lee Westwood (Britain) 73 69 71 71 Scott Piercy (U.S.) 70 73 69 72 Hunter Mahan (U.S.) 67 72 71 74 285 Francesco Molinari (Italy) 78 66 72 69 Ernie Els (South Africa) 73 69 72 71 Russell Henley (U.S.) 70 72 70 73 Ian Poulter (Britain) 68 70 72 75 John Huh (U.S.) 71 67 71 76 286 Jason Day (Australia) 74 66 75 71 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 75 69 72 287 Matt Kuchar (U.S.) 72 72 72 71 Jim Furyk (U.S.) 72 70 72 73 Brian Gay (U.S.) 70 76 69 72 Rickie Fowler (U.S.) 69 69 71 78 288 Marcel Siem (Germany) 75 73 70 70 David Lynn (Britain) 71 70 76 71 Padraig Harrington (Ireland) 76 72 68 72 Bo Van Pelt (U.S.) 68 75 71 74 289 Bill Haas (U.S.) 72 73 72 72 Luke Donald (Britain) 70 76 71 72 Chris Wood (Britain) 71 74 71 73 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 72 70 73 74 290 Geoff Ogilvy (Australia) 69 74 73 74 Zach Johnson (U.S.) 71 67 77 75 291 Branden Grace (South Africa) 73 74 72 72 Nick Watney (U.S.) 69 71 77 74 Martin Kaymer (Germany) 76 68 73 74 Carl Pettersson (Sweden) 71 75 71 74 292 Thorbjorn Olesen (Denmark) 75 75 70 72 Stephen Gallacher (Britain) 74 75 69 74 Ryan Moore (U.S.) 73 71 72 76 Thaworn Wiratchant (Thailand) 69 69 77 77 George Coetzee (South Africa) 70 69 73 80 293 Paul Lawrie (Britain) 78 73 72 70 Michael Hendry (New Zealand) 72 66 78 77 295 Marcus Fraser (Australia) 73 72 77 73 John Merrick (U.S.) 75 72 72 76 Tim Clark (South Africa) 72 73 71 79 299 Jamie Donaldson (Britain) 72 77 76 74 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 71 74 76 78 300 Robert Garrigus (U.S.) 75 75 74 76