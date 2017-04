Feb 19 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Accenture Match Play Championship Round 1 on Wednesday in Marana, Arizona Henrik Stenson (Sweden) beat Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 2 and 1 Louis Oosthuizen (South Africa) beat Nick Watney (U.S.) by 1 hole Brandt Snedeker (U.S.) beat David Lynn (Britain) at hole 20 Webb Simpson (U.S.) beat Thongchai Jaidee (Thailand) 3 and 2 Jason Day (Australia) beat Thorbjorn Olesen (Denmark) 2 and 0 Billy Horschel (U.S.) beat Jamie Donaldson (Britain) 6 and 5 George Coetzee (South Africa) beat Steve Stricker (U.S.) 3 and 1 Patrick Reed (U.S.) beat Graham DeLaet (Canada) by 1 hole Rory McIlroy (Britain) beat Boo Weekley (U.S.) 3 and 2 Harris English (U.S.) beat Lee Westwood (Britain) 5 and 3 Charl Schwartzel (South Africa) beat Kevin Stadler (U.S.) 3 and 2 Jim Furyk (U.S.) beat Chris Kirk (U.S.) 2 and 1 Sergio Garcia (Spain) beat Marc Leishman (Australia) at hole 22 Bill Haas (U.S.) beat Miguel Angel Jimenez (Spain) 4 and 3 Rickie Fowler (U.S.) beat Ian Poulter (Britain) 2 and 1 Jimmy Walker (U.S.) beat Branden Grace (South Africa) 5 and 4 Jason Dufner (U.S.) beat Scott Stallings (U.S.) at hole 19 Matteo Manassero (Italy) beat Luke Donald (Britain) 5 and 4 Matt Kuchar (U.S.) beat Bernd Wiesberger (Austria) 3 and 2 Ryan Moore (U.S.) beat Joost Luiten (Netherlands) by 1 hole Jordan Spieth (U.S.) beat Pablo Larrazabal (Spain) 2 and 0 Thomas Bjorn (Denmark) beat Francesco Molinari (Italy) 2 and 1 Richard Sterne (South Africa) beat Zach Johnson (U.S.) 5 and 4 Hunter Mahan (U.S.) beat Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 3 and 2 Graeme McDowell (Britain) beat Gary Woodland (U.S.) at hole 19 Hideki Matsuyama (Japan) beat Martin Kaymer (Germany) 2 and 1 Peter Hanson (Sweden) beat Dustin Johnson (U.S.) 4 and 3 Victor Dubuisson (France) beat Kevin Streelman (U.S.) 5 and 4 Bubba Watson (U.S.) beat Mikko Ilonen (Finland) 2 and 1 Jonas Blixt (Sweden) beat Keegan Bradley (U.S.) 2 and 1