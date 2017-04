Feb 21 (Infostrada Sports) - Scores from the WGC-Accenture Match Play Championship Round 3 on Friday in Marana, Arizona Louis Oosthuizen (South Africa) beat Webb Simpson (U.S.) 5 and 4 Jason Day (Australia) beat George Coetzee (South Africa) 3 and 1 Jim Furyk (U.S.) beat Harris English (U.S.) by 1 hole Rickie Fowler (U.S.) beat Sergio Garcia (Spain) by 1 hole Ernie Els (South Africa) beat Jason Dufner (U.S.) by 1 hole Jordan Spieth (U.S.) beat Matt Kuchar (U.S.) 2 and 1 Graeme McDowell (Britain) beat Hunter Mahan (U.S.) at hole 21 Victor Dubuisson (France) beat Bubba Watson (U.S.) by 1 hole