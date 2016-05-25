BRIEF-Photocure Q1 operating loss widens to NOK 10.4 mln
* REPORTED A HEXVIX/CYSVIEW REVENUE GROWTH OF 9% TO NOK 36.5 MILLION IN Q1 OF 2017 (Q1 2016: NOK 33.5)
May 25 Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. :
* Says its U.S. unit completes acquisition of Epic Pharma, Epic RE Holdco for a combined $550 million
Source text in Chinese: goo.gl/xDPpKT
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* REPORTED A HEXVIX/CYSVIEW REVENUE GROWTH OF 9% TO NOK 36.5 MILLION IN Q1 OF 2017 (Q1 2016: NOK 33.5)
* REG-BIOCARTIS GROUP NV: BIOCARTIS LAUNCHES CE-MARKED IVD NRAS TEST FOR COLORECTAL CANCER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)