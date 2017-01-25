Jan 25 Murphy Oil Corp
* REG-MURPHY OIL CORPORATION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH
QUARTER AND FULL YEAR 2016 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS
* Q4 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.16 EXCLUDING ITEMS
* Q4 LOSS PER SHARE $0.37
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.18 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* PRODUCED VOLUMES OF 168 MBOEPD IN Q4
* PRODUCED VOLUMES OF 168 MBOEPD IN Q4 AND 176 MBOEPD FOR
FULL YEAR
* SAYS IS PLANNING 2017 CAPITAL EXPENDITURES TO BE $890
MILLION
* EAGLE FORD SHALE PRODUCTION IN QUARTER AVERAGED 46 MBOEPD
* SAYS PRODUCTION FOR Q1 2017 IS ESTIMATED IN RANGE OF 166
TO 170 MBOEPD
* SEES FULL YEAR 2017 PRODUCTION TO BE IN RANGE OF 162 TO
168 MBOEPD
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