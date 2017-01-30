Jan 30 Crane Co
* CRANE CO. REPORTS 2016 RESULTS, PROVIDES 2017 GUIDANCE,
AND EXTENDS ASBESTOS LIABILITY ESTIMATE THROUGH 2059
* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $1.09
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.99 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $4.30 TO $4.55 INCLUDING
ITEMS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.02 EXCLUDING ITEMS
* SEES FY 2017 SALES $2.7 BILLION
* Q4 SALES $681 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $661.4 MILLION
* CRANE CO - FULL YEAR 2017 FREE CASH FLOW IS EXPECTED TO BE
IN A RANGE OF $220-$250 MILLION
* CRANE CO SAYS FLUID HANDLING ORDER BACKLOG WAS $228
MILLION AT DECEMBER 31, 2016, COMPARED TO $267 MILLION AT
DECEMBER 31, 2015
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.42, REVENUE VIEW $2.75
BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CRANE CO- "EXPECT AN AFTER-INSURANCE, PRE-TAX CASH OUTFLOW
OF APPROXIMATELY $55 MILLION IN 2017"
* CRANE CO - Q4 2016 RESULTS INCLUDE AN AFTER-TAX NET
ASBESTOS PROVISION OF $125 MILLION, OR $2.13 PER SHARE
* CRANE CO - SEES 2017 CORE SALES FLAT TO UP 2%
* CRANE CO - Q4 OF 2016 INCLUDED AN AFTER-TAX NET ASBESTOS
PROVISION OF $125 MILLION
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