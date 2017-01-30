Jan 30 Idex Corp
* IDEX REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS; Q4
ORDERS UP 10 PERCENT WITH SALES UP 6 PERCENT
* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $3.87 TO $3.95 INCLUDING
ITEMS
* SEES Q1 EARNINGS PER SHARE $0.91 TO $0.93
* QTRLY SALES OF $530 MILLION WERE UP 6 PERCENT COMPARED
WITH PRIOR YEAR PERIOD.
* SAYS DURING Q4 OF 2016, COMPANY RECORDED $3.7 MILLION OF
RESTRUCTURING COSTS
* "REMAIN CAUTIOUS DUE TO GLOBAL ECONOMIC UNCERTAINTY AND
PROJECT 1 TO 2 PERCENT ORGANIC GROWTH IN 2017"
* SAYS RESTRUCTURING INITIATIVES ARE EXPECTED TO GENERATE
ANNUAL SAVINGS IN EXCESS OF $4 MILLION STARTING IN 2017
* RECOGNIZED A PRE-TAX PENSION SETTLEMENT CHARGE OF $3.6
MILLION IN Q4 OF 2016
* QTRLY EPS OF $0.75
* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.96
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.93, REVENUE VIEW $547.1
MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
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