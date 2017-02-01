UPDATE 4-Start of US driving season supports oil, but oversupply worries fester
* Goldman warns of price slump from 2018 as production rises (Tweaks lead, updates prices)
Feb 1 Calian Group Ltd
* CALIAN REPORTS FIRST QUARTER RESULTS
* COMPANY REPORTED REVENUES FOR QUARTER OF $68.7 MILLION, A 6% INCREASE FROM $64.5 MILLION REPORTED IN SAME QUARTER OF PREVIOUS YEAR
* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.45
* EXPECT REVENUES FOR FISCAL 2017 TO BE IN RANGE OF $270 MILLION TO $290 MILLION
* QTRLY NET PROFIT $0.45 PER SHARE
* EXPECT FOR FISCAL 2017 NET PROFIT IN RANGE OF $1.70 TO $2.00 PER SHARE
* BACKLOG AT DEC 31, 2016 WAS $446 MILLION WITH TERMS EXTENDED TO FISCAL 2021, COMPARES TO $488 MILLION REPORTED AT SEPTEMBER 30, 2016
* DURING FISCAL 2017, "MANAGEMENT EXPECTS ORGANIC REVENUE AND EARNINGS GROWTH IN MOST OR ALL OF ITS SERVICE LINES"
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.92, REVENUE VIEW C$284.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
* Goldman warns of price slump from 2018 as production rises (Tweaks lead, updates prices)
* Q1 operating profit $40.8 million (Reuters poll $51 million)