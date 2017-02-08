Feb 8 Surge Energy Inc
* SURGE ENERGY INC. ANNOUNCES INTENDED 15 PERCENT INCREASE
TO ITS DIVIDEND - ON GROWING PRODUCTION VOLUMES AND FREE FUNDS
FLOW
* INTENTION TO INCREASE ITS DIVIDEND FROM $0.075 PER YEAR TO
$0.085 PER YEAR
* CONFIRMS DECEMBER, 2016 PRODUCTION AVERAGED MORE THAN
13,800 BOEPD - WELL ABOVE COMPANY'S 2016 EXIT RATE PRODUCTION
GUIDANCE
* ANTICIPATES 13.5 NET WELLS WILL BE BROUGHT ON PRODUCTION
BEFORE SPRING BREAK-UP AT COMPANY'S THREE CORE ASSETS
* NOW ANTICIPATES DELIVERING MORE THAN 18 PERCENT PRODUCTION
PER SHARE GROWTH OVER PERIOD FROM Q2/2016 TO END OF 2017
Source text for Eikon:
Further company coverage: