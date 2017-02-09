Feb 9 Sensient Technologies Corp
* SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION REPORTS RESULTS FOR THE
QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
* SEES FY 2017 EARNINGS PER SHARE $2.76 TO $2.86 FROM
CONTINUING OPERATIONS
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.80
* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.70 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 REVENUE $330.2 MILLION VERSUS $339.2 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.78 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* EXPECTS FOREIGN CURRENCY TRANSLATION WILL REDUCE EARNINGS
PER SHARE BY APPROXIMATELY TEN CENTS IN 2017
* FOREIGN CURRENCY TRANSLATION REDUCED REVENUE BY ABOUT 2%,
OPERATING INCOME BY ABOUT 3%, AND EARNINGS PER SHARE BY ABOUT 5%
IN Q4
* EXPECTS 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE, WHICH EXCLUDES
RESTRUCTURING AND OTHER COSTS, TO BE BETWEEN $3.45 AND $3.55 IN
LOCAL CURRENCY
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.49 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
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