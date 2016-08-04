惠譽對台灣獨立證券公司採取多項評等行動

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, May 16 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司於今日對七家台灣獨立證券公司採取以下評等行動： - 亞東證券(亞東證)之長期外幣發行人違約評等(IDR)由‘BBB-’ 調降至 ‘BB+’ ; - 康和證券(康和證) 之評等展望由‘負向’調整至‘穩定’ ; - 維持大眾證券(大眾證) 之評等於正向評等觀察名單 ; - 確認大慶證券(大慶證) 、大展證券(大展證) 、福邦證券(福邦證)及宏遠證券(宏遠證)之評等。 詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等考量 發行人違約評等(IDR)與國內評等 亞東證的評等調降主要反映其自營交易核心競爭力的弱化，該公司在過去兩年因自營交易損失而虧損。惠譽預期亞東證在市場波動加劇下，不易顯著改善其風險調整後獲利水準。亞東 證的市場定位與‘BB+’等級相稱，該公司的產品競爭優勢有限，且其經紀業務相關收益僅能支應全公司40%-50%的營業費用。 康和證的評等展望由負向調整為穩定，基於公司降低自營交易的風險