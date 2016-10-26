BRIEF-Klépierre acquires Nueva Condomina
* REG-KLÉPIERRE ACQUIRES NUEVA CONDOMINA, THE LEADING RETAIL HUB IN MURCIA AREA, SPAIN
Oct 26 Capstead Mortgage Corp -
* Capstead Mortgage Corporation announces third quarter 2016 results
* Q3 earnings per share $0.13
* Q3 earnings per share view $0.18 -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
* REG-KLÉPIERRE ACQUIRES NUEVA CONDOMINA, THE LEADING RETAIL HUB IN MURCIA AREA, SPAIN
* DELIVERS EXPANSION OF LOGISTICS PLATFORM CELIO IN AMBLAINVILLE