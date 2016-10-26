BRIEF-Klépierre acquires Nueva Condomina
* REG-KLÉPIERRE ACQUIRES NUEVA CONDOMINA, THE LEADING RETAIL HUB IN MURCIA AREA, SPAIN
Oct 26 Kilroy Realty Corp
* Q3 FFO per share $0.92
* Q3 revenue $168.3 million versus $141.6 million
* Company has updated its guidance range of NAREIT defined FFO per share for full year 2016 to $3.43 to $3.47 per share Source text for Eikon: Further company coverage:
* REG-KLÉPIERRE ACQUIRES NUEVA CONDOMINA, THE LEADING RETAIL HUB IN MURCIA AREA, SPAIN
* DELIVERS EXPANSION OF LOGISTICS PLATFORM CELIO IN AMBLAINVILLE