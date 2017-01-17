Jan 17 Pembina Pipeline Corp
* PEMBINA PIPELINE CORPORATION ANNOUNCES $600 MILLION PUBLIC
NOTE OFFERING
* NET PROCEEDS WILL BE USED TO REPAY SHORT-TERM INDEBTEDNESS
OF COMPANY UNDER ITS CREDIT FACILITIES, AMONG THE OTHERS
* OFFERING WILL BE CONDUCTED IN 2 TRANCHES OF $300 MILLION
IN SENIOR UNSECURED MEDIUM-TERM NOTES, SERIES 8, FIXED COUPON OF
2.99% PER ANNUM
* SECOND TRANCHE CONSISTING $300 MILLION SENIOR UNSECURED
MEDIUM-TERM NOTES, SERIES 9,FIXED COUPON OF 4.74% PER
ANNUM,MATURING ON JAN 21
* OFFERING OF $300 MILLION IN SENIOR UNSECURED MEDIUM-TERM
NOTES SERIES 8 WILL BE MATURING ON JANUARY 22, 2024
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