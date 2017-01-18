Jan 18 Hyatt Hotels Corp
* HYATT ACCELERATES GROWTH STRATEGY INTO ADJACENT SPACES
WITH ACQUISITION OF WELLNESS LEADER MIRAVAL GROUP
* HAS ACQUIRED MIRAVAL GROUP FROM AN AFFILIATE OF KSL
CAPITAL PARTNERS, LLC
* EXPECTS TO INVEST AN ADDITIONAL $160 MILLION OVER NEXT TWO
TO THREE YEARS TO FUND EXPANSION OF TUCSON RESORT AMONG OTHERS
* TRANSACTION ALSO INCLUDES ACQUISITION OF MIRAVAL LIFE IN
BALANCE SPA BRAND
* COMPANY EXPECTS THE INVESTMENTS TO BE MARGINALLY ACCRETIVE
TO ADJUSTED EBITDA IN 2017 AND 2018
* ACQUISITION INCLUDES AN INITIAL INVESTMENT OF $215 MILLION
FOR MIRAVAL BRAND AND RESORTS IN TUCSON AND AUSTIN
* SAYS WILL FUND DEAL WITH CURRENT OPERATING CASH FLOWS,
PROCEEDS FROM SALE OF EXISTING ASSETS, CONSISTENT WITH CO'S
ASSET RECYCLING PROGRAM
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