Feb 13 Laser Med SA :

* Reports Q4 revenue of 113,465 zlotys ($30,945) versus 121,528 zlotys year on year

* Q4 net loss is 116,108 zlotys versus loss of 115,866 zlotys year on year ($1 = 3.6667 zlotys)