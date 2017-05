Feb 19 Produits Chimiques Auxiliaires Et De Synthese SA :

* FY revenue 166.4 million euros ($189.5 million) versus 164.9 million euros previous year

* FY net income group share 2.5 million euros versus 3.5 million euros previous year

* Proposes dividend of 0.06 euro per share Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.8780 euros) (Gdynia Newsroom)