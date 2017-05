March 25 Societe de Services de Participations de Direction et d'Elaboration SA :

* FY 2014 revenue at 231.1 million euros ($253.6 million) versus 210.4 million euros year ago

* FY 2014 EBITDA at 35.4 million euros versus 30.0 million euros year ago

* Will propose gross dividend of 1.24 euros per share

