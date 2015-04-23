BRIEF-Edip Gayrimenkul Q1 net result swings to loss of 11.3 mln lira
* Q1 NET LOSS OF 11.3 MILLION LIRA VERSUS PROFIT OF 308,233 LIRA YEAR AGO
April 23 AIKB Tatfondbank OJSC :
* Recommends no FY 2014 dividend payment
Source text - bit.ly/1aTV4Ww
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Q1 NET LOSS OF 11.3 MILLION LIRA VERSUS PROFIT OF 308,233 LIRA YEAR AGO
* Q1 2017 RESULTS BUILDING ON 2016'S POSITIVE MOMENTUM; ISSUANCE OF EUR300M BONDED LOAN INCREASES OPTIONS FOR STRATEGIC GROWTH SIGNIFICANTLY