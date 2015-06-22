BRIEF-ONEMAIN HOLDINGS ANNOUNCES PRICING OF $500 MLN AMOUNT OF SENIOR NOTES
* ONEMAIN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES PRICING OF $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES
June 22 Anel Elektrik :
* Says can sell Anel Telekomunikasyon shares between June 23 - June 30 Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ONEMAIN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES PRICING OF $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES
* E L FINANCIAL CORPORATION LTD SAYS FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2017, CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' NET INCOME OF $264.1 MILLION OR $66.26 PER SHARE