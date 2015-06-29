BRIEF-CLX Communications buys Dialogue Group
* REG-CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL): CLX ACQUIRES DIALOGUE GROUP LTD.
June 29 Infra SA :
* Teresa Pietranik reduces her stake in the company to 14.82 percent from 19.76 percent via a sale of 92,625 shares Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REG-CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL): CLX ACQUIRES DIALOGUE GROUP LTD.
* SAYS TO PROPOSE SHARE CAPITAL INCREASE VIA ISSUE OF 9.7 MILLION NEW SHARES WITH NOMINAL VALUE OF 0.10 EUROS PER SHARE AND PREMIUM OF 0.32 EUROS PER SHARE