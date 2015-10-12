BRIEF-WWE AND S-SPORT ANNOUNCE MULTI-YEAR AGREEMENT TO TELEVISE RAW AND SMACKDOWN IN TURKEY
* WWE AND S-SPORT ANNOUNCE MULTI-YEAR AGREEMENT TO TELEVISE RAW AND SMACKDOWN® IN TURKEY
Oct 12 Riber SA
* Olivier Handschumacher to be replaced by Fabrice Arnould as Financial and Administrative Director Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* WWE AND S-SPORT ANNOUNCE MULTI-YEAR AGREEMENT TO TELEVISE RAW AND SMACKDOWN® IN TURKEY
BERLIN, May 12 German internet service provider United Internet reported lower than expected first-quarter sales on Friday on advertising revenues that fell short, but confirmed its full-year targets based on how the second quarter was progressing.