BRIEF-SNP Schneider Neureither & Partner increases stake in SNP Transformations SEA Pte. Ltd
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
Feb 15 Signaux Girod SA
* Q1 revenue 30.1 million euros ($33.54 million) versus 30.0 million euros year ago Source text: bit.ly/1PzPY1Y
Further company coverage: ($1 = 0.8974 euros) (Gdynia Newsroom)
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
* REPORTED ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 1.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.4 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO