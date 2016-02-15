BRIEF-SNP Schneider Neureither & Partner increases stake in SNP Transformations SEA Pte. Ltd
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
Feb 15 Innovative Commerce AS :
* Q4 net loss CZK 11,000 versus loss of CZK 66,000 year ago
* Q4 revenue CZK 13,000 versus CZK 0 year ago Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
* REPORTED ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 1.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.4 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO