BRIEF-SNP Schneider Neureither & Partner increases stake in SNP Transformations SEA Pte. Ltd
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
Feb 15 IBS Netshops.pl SA :
* Q4 revenue 6.95 million zlotys ($1.76 million) versus 6.8 million zlotys year on year
* Q4 net profit 178,585 zlotys versus 25,451 zlotys year on year Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 3.9408 zlotys) (Gdynia Newsroom)
* HAS INCREASED ITS SHARE IN SNP TRANSFORMATIONS SEA PTE. LTD., SINGAPORE/MALAYSIA AND NOW HOLDS 81% OF SHARES IN COMPANY
* REPORTED ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 1.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 1.4 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO